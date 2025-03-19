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TUS sınav yerleri erişime açıldı: TUS sınavı ne zaman yapılacak 2025?

TUS sınav yerleri erişime açıldı: TUS sınavı ne zaman yapılacak 2025?

14:4919/03/2025, Çarşamba
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TUS sınav yerleri erişime açıldı
TUS sınav yerleri erişime açıldı

ÖSYM, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) için sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Adaylar, sınav yerlerini ÖSYM’nin AİS ekranı ve mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Sınavda Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi uygulanacak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı (TUS) 1. Dönem oturumu Mart ayında gerçekleştirilecek. Adaylara Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki ayrı test uygulanacak. ÖSYM, sınav giriş belgelerini erişime açarken, sınava giriş belgesinin adayların adreslerine gönderilmeyeceğini duyurdu. Gerekli belgeleri eksiksiz bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak.

TUS 1 SINAVI NE ZAMAN?

025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.

ÖSYM TUS SINAVI GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 13 Mart 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin 'ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

DİKKAT!

23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2025-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 1. Aşama Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2025-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 2. Aşama Sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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