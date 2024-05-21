Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 17 Mart günü uygulandı. 2024 TUS 1. dönem sınav sonuçları da 17 Nisan'da ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açıldı. Peki, TUS 1. dönem tercihleri ne zaman? TUS tercihleri nasıl yapılır?
2024 TUS TERCİHLERİ BAŞLADI
2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 20-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini 20 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.50'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 28 Mayıs 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
TUS 1. DÖNEM KONTENJANLARI
TUS 1. dönem kontenjan bilgisi, tercih kılavuzu ile paylaşıldı. Kontenjan bilgisi ÖSYM sayfası üzerinden görüntülenebilecek.
TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte, TUS 2. dönem başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; TUS 2. dönem sınav başvuruları 3-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.