TUS tercihleri, taban puanları ve kontenjanları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) sonuçları 17 Nisan'da erişime açıldı. Şimdi ise sırada tercih süreci var. Adaylar işlemlerini kılavuzda yer alan özel koşullar ve açıklamalara göre tamamlayacak. Peki, 2024 ÖSYM TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...