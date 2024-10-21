Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem tercihleri için adaylar ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları bekliyor. TUS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusu merak edilirken, ÖSYM'nin TUS 2. dönem tercih kılavuzunu yayınlayıp yayınlamadığı da sıkça araştırılıyor. TUS 2. Dönem sınavı 18 Ağustos'ta yapılmıştı. Sınav sonuçları da 12 Eylül'de erişime açılmıştı. Peki TUS tercihleri başladı mı ne zaman başlayacak? ÖSYM TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı, kontenjanlar belli oldu mu? İşte konu hakkında ayrıntılar...
TUS tercihleri genellikle sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından belirli bir süre içerisinde başlamakta. TUS 2. Dönem sınavı 18 Ağustos'ta yapıldı. Sınav sonuçları da 12 Eylül'de erişime açıldı. Şimdi gözler ÖSYM TUS tercih kılavuzu ve tarihlerinde. Tercih listesi, ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki TUS 2. dönem tercihleri ne zaman başlayacak, tercih ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...
TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) tercih takvimi ve kılavuzla ilgili detaylar henüz netleşmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiğinden haberimizde yer vereceğiz.
ÖSYM 2024 TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
TUS kontenjanları henüz açıklanmadı. Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.
TUS NEDİR?
TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı),Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık alanlarında eğitim alabilmek için girdiği bir sınavdır. TUS, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Eczacılık Fakülteleri mezunlarının tıpta uzmanlık eğitimi alabilmeleri için devlet veya üniversite hastanelerindeki uzmanlık programlarına yerleştirilmesini sağlayan bir sınav sistemidir.
TUS SINAVININ İÇERİĞİ NASIL??
TUS sınavı, tıp bilimleri, klinik bilimler, temel tıp bilimleri gibi konulardan oluşur. Temel prensipler, teorik bilgiler ve klinik uygulamalar sınavın içeriğini oluşturur.
TUS SINAVINA KİMLER GİRİYOR?
TUS sınavına, tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile eczacılık fakültesi mezunları girebilir. Bu mezunlar, uzmanlık alanlarında eğitim almak istediklerinde TUS sınavına başvururlar.
TUS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
TUS puanı, alındığı yıldan itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içinde adaylar, puanlarıyla uzmanlık programlarına başvurabilirler.