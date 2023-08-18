1965 yılında kurulan kulüp Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de yer almaktadır. 1965 yılında aynı şehirdeki iki takım, Sportclub Enschede ve Enschedese Boys'un birleşmesi ile kurulmuştur. 1926 yılında Sportclub Enschede'nin şampiyonluğundan sonra uzun zaman hiç şampiyonluk yaşamamış olan takım 2009-2010 sezonunda 86 puan toplayarak tarihinde ilk defa Hollanda şampiyonu olmuştur.