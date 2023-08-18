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Fenerbahçe'nin rakibi Twente hangi ülkenin takımı, kaçıncı ligde oynuyor?

UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi Twente oldu. Twente karşılaşması öncesi takıma dair detaylar merak kazandı. FC Twente hangi ülkenin takımıdır? Twente kaçıncı ligde? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

11:42 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
FC Twente

FC Twente

Riga-Twente karşılaşmasından 3-0’lık galibiyetle ayrılan Twente, Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Peki, Twent hangi ülkenin takımı? FC Twente kaçıncı ligde? İşte detaylar...

FC TWENTE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FC Twente Hollanda Enschede'de kurulan futbol kulübü.

TWENTE KAÇINCI LİGDE?

1965 yılında kurulan kulüp Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de yer almaktadır. 1965 yılında aynı şehirdeki iki takım, Sportclub Enschede ve Enschedese Boys'un birleşmesi ile kurulmuştur. 1926 yılında Sportclub Enschede'nin şampiyonluğundan sonra uzun zaman hiç şampiyonluk yaşamamış olan takım 2009-2010 sezonunda 86 puan toplayarak tarihinde ilk defa Hollanda şampiyonu olmuştur.

Twente 2-0 Riga (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Twente ile Riga karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Twente'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Alfons Sampsted ve 67'de Daan Rots kaydetti.

Bu sonucun ardından Twente sahasında avantajı kapmış oldu.



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18 dakika önce
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