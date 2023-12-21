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Twitter çöktü mü son dakika? Erişim sorunu yaşanıyor

"Twitter çöktü mü son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyanın çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Twitter'a erişimde son saatlerde aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Peki Twitter çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 21 Aralık 2023 Twitter erişim sorunu...

09:21 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 09:22 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Twitter çöktü mü
Twitter çöktü mü

"Twitter çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyanın çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Twitter'a erişimde son saatlerde aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor. Peki Twitter çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 21 Aralık 2023 Twitter erişim sorunu...

X Çöktü mü?


x, 21 Aralık perşembe sabahı çöktü. X’e giren kullanıcılar, Tweet atabiliyor, ancak akış yenilenemiyor. X kapandı mı soruları da akıllara geldi.


X Kapandı mı? Twitter kapandı mı?


Twitter ile ilgili sosyal medyada kapandı mı soruları sıklıkla sorulmakta. Ancak şu an için X kapanmadı. Twitter, teknik bir arıza nedeniyle erişim sağlanamıyor ve tüm Türkiye’de X’e erişim problemi yaşanıyor.


Twitter ücretli mi olacak?


Bir takım sosyal medya kullanıcılar, Twitter’in ücretli olacağı için erişim sağlanamadığı iddia ediyor. Ancak ne Elon Musk, ne resmi sitede böyle bir açıklama yapılmadı. Mavi tıklı olan hesaplara da erişim sağlanamıyor.

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#twitter çöktü
#son dakika
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