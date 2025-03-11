Twitter erişim sorunu son dakika açıklamalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Twitter'da 10 Mart 2025 tarihinde erişim problemi meydana geldi. ABD'li milyarder işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te uzun süreli erişim sorunu yaşandı. Peki, X'te yaşanan erişim sorunu düzeldi mi? İşte konuya ilişkin yapılan son açıklamalar...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde bir sorun olduğu belirtiliyor. Uygulamaya girmek isteyen kullanıcılar, erişimde sorun yaşıyor.

Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesintinin New York yerel saatiyle sabah 06:30 civarında yaşandığı belirtildi.

X (TWİTTER) DÜZELDİ Mİ?

Takip sitesine göre, sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 09:40 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve 40 bin civarında kullanıcı, X hesaplarının çalışmadığını bildirdi. TSİ ile saat 22.00'da Twitter'ın yeniden erişime açıldığı görüldü.

Söz konusu kesintinin daha çok ABD'nin doğu yakasında New York, Boston ve batı yakasında Los Angeles gibi nüfusu yoğun olan şehirlerde yaşandığı tespiti paylaşıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X (Twitter) servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiğini belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor." ifadesini kullandı.

Sayan, sosyal medya hesabından, X'de yaşanan kesintiye ilişkin paylaşımında, şu bilgilere yer verdi:

"X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldi. USOM tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi. USOM ekiplerimiz süreci takip ediyorlar."

ELON MUSK'TAN "UKRAYNA KAYNAKLI SİBER SALDIRI" AÇIKLAMASI

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, X'te yaşanan uzun süreli erişim sorununun, "Ukrayna kaynaklı siber saldırı" olduğunu söyledi.

Fox Business Network'e röportaj veren Musk, X'te yaşanan uzun süreli erişim sorununa ilişkin konuştu.

Ne olduğundan "tamamen emin olmadıklarına" işaret eden Musk, "Ancak X sistemini çökertmek için Ukrayna kaynaklı IP adresleriyle büyük bir siber saldırı düzenlendi." ifadesini kullandı.

Öte yandan Musk, şu anda platformda herhangi bir erişim probleminin olmadığını kaydetti.







