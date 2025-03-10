Elon Musk'un sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te bir süredir erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar akış yenileme problemleri ile karşılaşırken, hata ile ilgili binlerce rapor kayıtlara geçti. Son dakika gelişmesiyle UIaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konu ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Peki X açıldı mı? X neden çöktü? İşte X'te yaşananlarla ilgili son gelişmeler.
Eski adı Twitter olan sosyal medya uygulaması X'te sabah saatlerinden itibaren giriş sorunları yaşanmaya başladı. X kullanıcıları ugulamaya zaman zaman giriş yapabilse de akış yenileme problemleri ile karşılaştı. Peki X'te son durum nedir? Sorun çözüldü mü?
X'İN ÇÖKMESİ İLE RAPORLARA YANSIDI
X'te yaşanan problemler raporlara yansıdı. Downdetector sistemi raporları paylaşırken, kullanıcıların karşılaştıkları hatalar son 24 saat içinde 41 bini geçti.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?
X'te yaşanan sorunların ardından resmi açıklamalar bekleniyor. Hatalar ile ilgili X tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama gelmesi durumunda sayfamızda yer alacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, X'deki erişim kesintisine ilişkin bilgi verdi:
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X (Twitter) servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiğini belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor." ifadesini kullandı.
Sayan, sosyal medya hesabından, X'de yaşanan kesintiye ilişkin paylaşımında, şu bilgilere yer verdi:
"X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldi. USOM tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi. USOM ekiplerimiz süreci takip ediyorlar."