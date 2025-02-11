Uber ile BiTaksi ücretlerinde zam yapıldı. Uygulamayı kullanan müşteriler hizmet bedeline uygulanan zamları sosyal medyada dile getirdi. Uygulama üzerinden yapılan yolculuklar için alınan sabit ücret UBER'de 45 TL'ye BiTaksi'de ise 40 TL'ye yükseldiği belirtildi.
Ulaşımda sıklıkla kullanılan uygulamalardan olan UBER ile BiTaksi fiyatlarında zam yapıldığı belirtiliyor. Uber ve BiTaksi kullanıcıları sosyal medya üzerinden fiyatların arttığı paylaşımlarında bulundu.
UBER VE BİTAKSİ ZAMLANDI
Ekonomim'in haberine göre, ticari taksilerde kullanılan Uber uygulamasında alınan hizmet bedeline zam geldi. Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için alınan sabit hizmet bedeline 45 TL’ye çıkardı.
Uber ücreti ile birlikte kısa mesafede yolcuya 135 liralık indi bindi ücretine ayrıca uygulama komisyonu yansıtılıyor. Müşteri kısa mesafede taksiye komisyonla birlikte 180 lira ödüyor.
BiTaksi’de ise hizmet bedeli 40 TL olarak uygulanmaya başlandı. Buna göre, kısa mesafe ücreti ile birlikte kullanıcılar 175 TL ödeme yapacak.
Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42'ye, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına yüzde 40 zamla 20 liradan 28'e, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik yüzde 48,9 zamla 235 liradan 350'ye, sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135'e yükseldi.