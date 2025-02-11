Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Uber ve BiTaksi ücretleri zamlandı

Uber ve BiTaksi ücretleri zamlandı

19:5611/02/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Uber ve BiTaksi fiyatları zamlandı
Uber ve BiTaksi fiyatları zamlandı

Uber ile BiTaksi ücretlerinde zam yapıldı. Uygulamayı kullanan müşteriler hizmet bedeline uygulanan zamları sosyal medyada dile getirdi. Uygulama üzerinden yapılan yolculuklar için alınan sabit ücret UBER'de 45 TL'ye BiTaksi'de ise 40 TL'ye yükseldiği belirtildi.

Ulaşımda sıklıkla kullanılan uygulamalardan olan UBER ile BiTaksi fiyatlarında zam yapıldığı belirtiliyor. Uber ve BiTaksi kullanıcıları sosyal medya üzerinden fiyatların arttığı paylaşımlarında bulundu.


UBER VE BİTAKSİ ZAMLANDI


Ekonomim'in haberine göre, ticari taksilerde kullanılan Uber uygulamasında alınan hizmet bedeline zam geldi. Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için alınan sabit hizmet bedeline 45 TL’ye çıkardı.


Uber ücreti ile birlikte kısa mesafede yolcuya 135 liralık indi bindi ücretine ayrıca uygulama komisyonu yansıtılıyor. Müşteri kısa mesafede taksiye komisyonla birlikte 180 lira ödüyor.


BİTAKSİ'DE YENİ FİYATLAR

BiTaksi’de ise hizmet bedeli 40 TL olarak uygulanmaya başlandı. Buna göre, kısa mesafe ücreti ile birlikte kullanıcılar 175 TL ödeme yapacak.


Taksi ücretlerinde yüzde 49'a varan zam

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42'ye, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına yüzde 40 zamla 20 liradan 28'e, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik yüzde 48,9 zamla 235 liradan 350'ye, sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135'e yükseldi.

#Uber
#BiTaksi
#Fiyat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ulusal Staj Programı başvuruları son gün ne zaman?