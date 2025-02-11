Ulaşımda sıklıkla kullanılan uygulamalardan olan UBER ile BiTaksi fiyatlarında zam yapıldığı belirtiliyor. Uber ve BiTaksi kullanıcıları sosyal medya üzerinden fiyatların arttığı paylaşımlarında bulundu.

Ekonomim'in haberine göre, ticari taksilerde kullanılan Uber uygulamasında alınan hizmet bedeline zam geldi. Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için alınan sabit hizmet bedeline 45 TL’ye çıkardı.

Uber ücreti ile birlikte kısa mesafede yolcuya 135 liralık indi bindi ücretine ayrıca uygulama komisyonu yansıtılıyor. Müşteri kısa mesafede taksiye komisyonla birlikte 180 lira ödüyor.

BiTaksi’de ise hizmet bedeli 40 TL olarak uygulanmaya başlandı. Buna göre, kısa mesafe ücreti ile birlikte kullanıcılar 175 TL ödeme yapacak.