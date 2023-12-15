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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki rakipleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava'nın yer aldığı grubu lider tamamladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde doğrudan Son 16 Turu'na yükselen sarı-lacivertlilerin, Son 16 Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.

10:49 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe
Fenerbahçe

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Spartak Trnava’yı 4-0 mağlup ederek grubunu lider tamamlayan ve adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki muhtemel rakipleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava’yı 4 golle geçerek grubunu lider tamamlarken muhtemel rakipler de belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava’yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sezona bu organizasyonda 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, H Grubu’nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puanda tamamladı. Kanarya, 6 maçta rakip filelere 13 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Kadıköy’de bu sezon Nordsjaelland ve Ludogorets’i 3-1’lik skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda ise Spartak Trnava’yı 2-1 yenmişti. Sarı-lacivertliler, dış sahada Ludogorets ve Nordsjaelland maçlarından mağlup ayrıldı.

Grubun diğer müsabakasında Nordsjaelland’ı 1-0 mağlup eden Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad ise 12 puanla adını bir üst tura yazdıran takım oldu.

Fenerbahçe grubunda lider

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Ludogorets bu akşam Nordsjælland ile karşılaştığı maçı 1-0 kazandı. Fenerbahçe ise Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etmesinin ardından genel averaj ile grubunda ilk sıraya yerleşti. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu sıralaması....

1- Fenerbahçe: 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile toplamda 12 puan

2- Ludogorets: 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile toplamda 12 puan

3- Nordsjælland: 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile toplamda 10 puan

4- Spartak Trnava: 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile toplamda 1 puan


#fenerbahçe
#Konferans Ligi
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
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