UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Spartak Trnava’yı 4-0 mağlup ederek grubunu lider tamamlayan ve adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki muhtemel rakipleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava’yı 4 golle geçerek grubunu lider tamamlarken muhtemel rakipler de belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava’yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sezona bu organizasyonda 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, H Grubu’nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puanda tamamladı. Kanarya, 6 maçta rakip filelere 13 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Kadıköy’de bu sezon Nordsjaelland ve Ludogorets’i 3-1’lik skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda ise Spartak Trnava’yı 2-1 yenmişti. Sarı-lacivertliler, dış sahada Ludogorets ve Nordsjaelland maçlarından mağlup ayrıldı.

Grubun diğer müsabakasında Nordsjaelland’ı 1-0 mağlup eden Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad ise 12 puanla adını bir üst tura yazdıran takım oldu.

Fenerbahçe grubunda lider

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Ludogorets bu akşam Nordsjælland ile karşılaştığı maçı 1-0 kazandı. Fenerbahçe ise Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etmesinin ardından genel averaj ile grubunda ilk sıraya yerleşti. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu sıralaması....

1- Fenerbahçe: 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile toplamda 12 puan

2- Ludogorets: 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile toplamda 12 puan

3- Nordsjælland: 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile toplamda 10 puan

4- Spartak Trnava: 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile toplamda 1 puan



