Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu 6. maçında sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti.





Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri dakika (36') Ferdi Kadıoğlu, (48') Takac(K.K) ve (60', 61') Edin Dzeko kaydetti.





Bu sonuçlarla birlikte Fenerbahçe grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kalmayı garantiledi. Spartak Trnava ise grubu son sırada tamamladı.





H Grubunun diğer karşılaşmasında Ludogorets sahasında Nordsjelland'ı 1-0 mağlup etti. Bulgar temsilcisi, bu sonuçla birlikte grubu 2. sırada tamamlayarak adını play-off turuna yazdırdı.









Maçın özeti:

Karşılaşmaya sarı lacivertliler as kadro ile başlarken, ilk yarı Oosterwolde’nin sol stoper Djiku’nun sağ stoper olarak görev yapması, Fenerbahçe’nin oyun kurulumunu olumsuz etkiledi.





Alanı iyi kapatan rakibine karşı topun hızı arttıramayan sarı-lacivertliler, birçok kez ceza sahası içerisine girse de golü bulmakta zorlandı. Arka arkaya yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe, 36. dakikada 1-0 öne geçti. Tadic’in harika pasında arkaya koşu yapan ve ceza sahası içerisine giren Ferdi Kadıoğlu fileleri havalandırdı.





İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada Edin Dzeko’nun ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başında geçen Tadic skoru 2-0’a getirdi.





İsmail ve Fred ile birlikte baskıyı rakip yarı sahada yapan ve oyunu üçüncü bölgeye yıkan sarı lacivertliler, 60 ve 62. dakikalarda Edin Dzeko’nun arka arkaya attığı gollerle farkı 4’e çıkardı.





Mücadele bu skorla sona ererken, Ludogorets’in Nordsjaelland’ı 1-0 yenmesine rağmen, Fenerbahçe grubunu lider olarak tamamladı.









Karşılaşmadan notlar:

Dzeko'dan 3. kez birden fazla attı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü santrforu Edin Dzeko, bu sezon 3. kez bir maçta birden fazla gol attı. Spartak Trnava ağlarını 60 ve 61. dakikalarda havalandırarak gol sayısını Avrupa'da 4, toplamda ise 16'ya çıkaran Dzeko, daha önce bir maçta Gaziantep FK'ye 2, Pendikspor'a ise 3 gol atmayı başarmıştı.





Osayi-Samuel korkuttu

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Spartak Trnava maçında yaşadığı sakatlıkla taraftarlarını korkuttu. Müsabakanın 42. dakikasında çok şiddetli bir koşu atan 25 yaşındaki oyuncu, arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı. Pozisyonun ardından tedavisi için kenara alınan tecrübeli oyuncu, 44. dakikada yeniden oyuna dahil oldu.





Ferdi, üstün performansının ardından alkışlandı

Fenerbahçe'nin milli sol beli Ferdi Kadıoğlu, Spartak Trnava karşısında da çok etkili bir performans ortaya koydu. Hem geçen sezon hem de bu sezon oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Ferdi, ortaya koyduğu mücadeleyle taraftarlar tarafından sık sık alkışlandı.





Umut Nayir'e destek

Fenerbahçeli oyuncular, takım arkadaşları Umut Nayir'e zor zamanında destek verdi. Sarı-lacivertli oyuncular, attıkları golü geçtiğimiz günlerde beklediği bebeği kaybeden Umut Nayir'in yanına giderek arkadaşlarıyla kutladı.





Serdar Aziz 12 maç sonra görev aldı

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, 12 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi. Sakatlığını atlatarak takıma katılan Serdar, son olarak 5 Ekim tarihinde yine Spartak Trnava ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giymişti.















