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UEFA Avrupa Ligi’nde, yarı finale yükselecek takımlar yarın belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki yarı finalist resmen belli oldu. Yarı finale yükselen ilk iki takım Milan ve Real Madrid oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final aşaması, yarın oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Real Madrid yarı finalde Manchester City-Bayern Münih'in galibiyle karşılaşacak.

10:08 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmesinde Napoli, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında bir diğer İtalyan ekibi Milan'ı konuk etti. Deplasman ekibinde Olivier Giroud'nun 22'nci dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Alex Meret gole izin vermedi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları sonuçları

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde, çeyrek final heyecanı yarın oynanacak müsabakalar ile tamamlanacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler, yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak.UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle: 22.00 Roma - Feyenoord (0-1) 22.00 Sevilla - Manchester United (2-2) 22.00 Sporting Lizbon - Juventus (0-1) 22.00 Royale Union Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen (1-1)

CHELSEA - REAL MADRID MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Real Madrid 2-0 kazandığı maçın rövanşından Chelsea ile deplasmanda karşılaştı. Konuk ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.


#uefa
#uefa avrupa ligi
#UEFA Avrupa Ligi yarı final
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