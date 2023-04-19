Şampiyonlar Ligi çeyrek finali iki İtalyan ekibinin kapışmasına sahne oldu. Milan, ilk maçta rakibi Napoli'yi sahasında 1-0 mağlup etmişti.

Deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Milan, toplamda 2-1'lik skorla rakibini eledi ve yarı finale yükseldi.

Maçta goller; 43. dakikada Olivier Giroud ve 90+3'te Victor Osimhen'den geldi.

Milan, en son 16 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmişti.

2007'de son yarı finalini oynayan Milan, finale kadar yükselmiş ve Liverpool'u mağlup ederek kupaya uzanmıştı.