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Spor

ÖZET | Napoli-Milan: 1-1

Şampiyonlar Ligi'nde Milan, Napoli'yi eleyerek yarı finale yükseldi. Milan, en son 16 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmişti.

00:04 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Napoli-Milan

Napoli-Milan

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali iki İtalyan ekibinin kapışmasına sahne oldu. Milan, ilk maçta rakibi Napoli'yi sahasında 1-0 mağlup etmişti.

Deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Milan, toplamda 2-1'lik skorla rakibini eledi ve yarı finale yükseldi.

Maçta goller; 43. dakikada Olivier Giroud ve 90+3'te Victor Osimhen'den geldi.

16 yıl sonra

Milan, en son 16 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmişti.

2007'de son yarı finalini oynayan Milan, finale kadar yükselmiş ve Liverpool'u mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

Penaltılar kaçtı

İlk yarıda Milan'da Olivier Giroud, ikinci yarıda ise Napoli'de Kvaratskhelia penaltı vuruşlarında kalecileri geçemedi.

Rakibi Inter-Benfica'nın kazananı olacak

Milan'ın yarı finaldeki rakibi Inter-Benfica maçının ardından belli olacak.

Inter, ilk maçtaki 2-0'ın avantajını korursa ezeli rakibiyle Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmek için mücadele edecek.

#Napoli
#Milan
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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