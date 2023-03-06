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UEFA Konferans Ligi’nde Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un maç tarihleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi son 16 turu heyecanı, Lazio-Alkmaar maçıyla başlayacak. Ülkemizden Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un yer aldığı UEFA Konferans Ligi maçları belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri kimler, maçları hangi tarihlerde oyananacak? İşte detaylı bilgiler...

13:08 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi

Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un da mücadele ettiği Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde, son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak tek müsabaka ile başlayacak. Son 16 turu ilk ayağındaki diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü oynanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI

Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Belçika temsilcisi Gent’e konuk olurken, DG Sivasspor ise İtalya ekibi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.

Son 16 turu ilk maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Lazio - AZ Alkmaar

9 Mart Perşembe

20.45 AEK Larnaka - West Ham United

20.45 Sheriff - Nice

20.45 Anderlecht -Villarreal

23.00 Fiorentina - DG Sivasspor

23.00 Lech - Djurgarden

23.00 Basel - Slovan Bratislava

23.00 Gent - Başakşehir



#uefa
#uefa konferans ligi
#sivasspor
#medipol başakşehir
il y a 15 minutes
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UEFA Konferans Ligi’nde Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un maç tarihleri belli oldu
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