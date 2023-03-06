Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un da mücadele ettiği Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde, son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak tek müsabaka ile başlayacak. Son 16 turu ilk ayağındaki diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü oynanacak.