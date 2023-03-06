UEFA Konferans Ligi
Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un da mücadele ettiği Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde, son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak tek müsabaka ile başlayacak. Son 16 turu ilk ayağındaki diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü oynanacak.
UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI
Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Belçika temsilcisi Gent’e konuk olurken, DG Sivasspor ise İtalya ekibi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.
Son 16 turu ilk maçlarının programı şu şekilde:
20.45 Lazio - AZ Alkmaar
20.45 AEK Larnaka - West Ham United
20.45 Sheriff - Nice
20.45 Anderlecht -Villarreal
23.00 Fiorentina - DG Sivasspor
23.00 Lech - Djurgarden
23.00 Basel - Slovan Bratislava
23.00 Gent - Başakşehir