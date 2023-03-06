1. lig maç programı
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta, yarın Pendikspor-Tuzlaspor ve Altınordu-Göztepe maçlarıyla start alacak.
SPOR TOTO 1. LİG 25. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligin 25. haftasındaki maçların programı şöyle:
Yarın:
17.00 Pendikspor-Tuzlaspor (Pendik)
20.00 Altınordu-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)
8 Mart Çarşamba:
14.30 Manisa FK-Bodrumspor (Mümin Özkasap)
14.30 Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü (Çaykur Didi)
20.00 Gençlerbirliği-Alataş Denizlispor (Eryaman)
9 Mart Perşembe:
14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Sakarya Atatürk)