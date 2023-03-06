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Spor Toto 1. Lig 25. haftanın programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta, 7 Mart'ta Pendikspor-Tuzlaspor ve Altınordu-Göztepe maçlarıyla başlayacak. 9 Mart'ta Sakaryaspor-Yılport Samsunspor maçları ile sona erecek. İşte Spor Toto 1. lig 25. hafta maç programının ayrıntıları...

11:08 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
1. lig maç programı

1. lig maç programı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta, yarın Pendikspor-Tuzlaspor ve Altınordu-Göztepe maçlarıyla start alacak.

SPOR TOTO 1. LİG 25. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligin 25. haftasındaki maçların programı şöyle:

Yarın:

17.00 Pendikspor-Tuzlaspor (Pendik)

20.00 Altınordu-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

8 Mart Çarşamba:

14.30 Manisa FK-Bodrumspor (Mümin Özkasap)

14.30 Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü (Çaykur Didi)

20.00 Gençlerbirliği-Alataş Denizlispor (Eryaman)

9 Mart Perşembe:

14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Sakarya Atatürk)



#Ligde 25. hafta
#Spor Toto 1. Lig
#1. lig maç programı
44 dakika önce
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Spor Toto 1. Lig 25. haftanın programı belli oldu
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