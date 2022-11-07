UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları açıklandı! İşte eşleşen takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli olurken, kupanın favorileri arasında gösterilen devler birbirleriyle eşleşti.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELER
Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto, Bayern Münih, Napoli ve Tottenham grup lideri; Club Brugge, Liverpool, Inter ve Eintracht Frankfurt ise grup ikincisi olarak son 16 turuna yükselmişti.
E, F, G, H gruplarında oynanan karşılaşmaların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea, Real Madrid, Manchester City ve Benfica grup lideri olarak, Milan, Leipzig Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain ise ikinci sırayı alarak son 16 turuna adını yazdırmıştı.
Eşleşmeler şöyle:
Leipzig-Manchester City
Club Brugge-Benfica
Liverpool-Real Madrid
Milan-Tottenham
Eintracht Frankfurt-Napoli
Borussia Dortmund-Chelsea
Paris Saint Germain-Bayern Münih
Inter-Porto
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Son 16 maçları: 14/15/21/22 Şubat & 7/8/14/15 Mart 2023
Çeyrek final maçları: 11/12 & 18/19 Nisan 2023
Yarı final maçları: 9/10 & 16/17 Mayıs 2023
Final maçı: 10 Haziran 2023