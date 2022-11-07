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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları açıklandı! İşte eşleşen takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu. Son 16 turu kura çekimi 7 Kasım 2022 saat 14.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Peki, Hangi takım hangi takımla eşleşti? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları eşleşen takımlar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura sonuçları belli oldu: Hangi takımlar eşleşti? UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri
Şampiyonlar ligi eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli olurken, kupanın favorileri arasında gösterilen devler birbirleriyle eşleşti.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELER

Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto, Bayern Münih, Napoli ve Tottenham grup lideri; Club Brugge, Liverpool, Inter ve Eintracht Frankfurt ise grup ikincisi olarak son 16 turuna yükselmişti.

E, F, G, H gruplarında oynanan karşılaşmaların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea, Real Madrid, Manchester City ve Benfica grup lideri olarak, Milan, Leipzig Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain ise ikinci sırayı alarak son 16 turuna adını yazdırmıştı.

Eşleşmeler şöyle:

Leipzig-Manchester City

Club Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Eintracht Frankfurt-Napoli

Borussia Dortmund-Chelsea

Paris Saint Germain-Bayern Münih

Inter-Porto

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Son 16 maçları: 14/15/21/22 Şubat & 7/8/14/15 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 11/12 & 18/19 Nisan 2023

Yarı final maçları: 9/10 & 16/17 Mayıs 2023

Final maçı: 10 Haziran 2023

UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
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