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UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takımın da katılımıyla gerçekleşti. Barcelona, Manchester United, Sevilla gibi büyük takımların rakipleri belli oldu. İşte UEFA Avrupa ligi eşleşen takımlar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Liginde eşleşmeleri: UEFA Avrupa Ligi son 16ya kalan takımlar belli oldu!
UEFA Avrupa ligi eşleşmeler

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Barcelona-Manchester United eşleşmesi dikkati çekti.

UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde çekildi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3’üncü sırada bitiren takımlarla, UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2’nci sırada bitiren kulüplerin yer aldığı play-off etabında ilk maçlar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak. Tur atlayan takımlar, adını UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yazdıracak.

UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri şu şekilde:

İŞTE EŞLEŞMELER

Barcelona-Manchester United

Juventus-Nantes

Sporting Lizbon-Midtjylland

Shakhtar Donetsk-Rennes

Ajax-Union Berlin

Bayer Leverkusen-Monaco

Salzburg-Roma

Sevilla-PSV

AVRUPA LİGİ SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

UEFA Avrupa Ligi gruplarını lider tamamlayan takımlar, direkt olarak son 16 turuna kaldı. Fenerbahçe de grubunu lider bitirdiği için direkt son 16'ya kalmış durumda. İşte son UEFA Avrupa Ligi son 16'ya kalan takımlar:

Arsenal, Fenerbahçe, Real Betis, Union Saint Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg, Ferençvaroş

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