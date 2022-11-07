UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Barcelona-Manchester United eşleşmesi dikkati çekti.
UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde çekildi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3’üncü sırada bitiren takımlarla, UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2’nci sırada bitiren kulüplerin yer aldığı play-off etabında ilk maçlar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak. Tur atlayan takımlar, adını UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yazdıracak.
UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri şu şekilde:
İŞTE EŞLEŞMELER
Barcelona-Manchester United
Juventus-Nantes
Sporting Lizbon-Midtjylland
Shakhtar Donetsk-Rennes
Ajax-Union Berlin
Bayer Leverkusen-Monaco
Salzburg-Roma
Sevilla-PSV
AVRUPA LİGİ SON 16'YA KALAN TAKIMLAR
UEFA Avrupa Ligi gruplarını lider tamamlayan takımlar, direkt olarak son 16 turuna kaldı. Fenerbahçe de grubunu lider bitirdiği için direkt son 16'ya kalmış durumda. İşte son UEFA Avrupa Ligi son 16'ya kalan takımlar:
Arsenal, Fenerbahçe, Real Betis, Union Saint Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg, Ferençvaroş