Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Avrupa’da oynadığı maçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Konferans Ligi’nde iki maçta da farklı yenilen temsilcilerimiz Fenerbahçe grupta ümidini son maça bırakırken, Beşiktaş grubunda 1 maçı kalmasına rağmen Avrupa'ya havlu attı. UEFA ülke puanı sıralaması güncel tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

UEFA ülke puanı sıralaması, UEFA tarafından düzenlenen Avrupa kupalarında kulüplerin elde ettikleri başarılara göre belirlenen bir sıralamadır. Bu sıralama, her ülkenin UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne kaç takım göndereceğini belirlemek için kullanılır.

UEFA ülke puanı sıralaması, beş yıllık bir dönem boyunca elde edilen puanlara göre hesaplanır. Her sezonda, her ülkenin takımlarının elde ettiği puanlar, o ülkenin toplam puanına eklenir.

Bir takımın elde ettiği puanlar, o takımın katıldığı turnuvanın seviyesine, o turnuvada elde ettiği başarıya ve o turnuvadaki maçların önemine göre belirlenir. Örneğin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında elenen bir takım, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında elenen bir takımdan daha fazla puan alır.

UEFA ülke puanı sıralamasının hesaplanmasında kullanılan puanlama sistemi şu şekildedir:

UEFA Şampiyonlar Ligi:

Grup aşaması: 4 puan

Son 16 turu: 8 puan

Çeyrek final: 16 puan

Yarı final: 32 puan

Üçüncülük maçı: 16 puan

Final: 64 puan

UEFA Avrupa Ligi:

Grup aşaması: 2 puan

Son 32 turu: 4 puan

Son 16 turu: 8 puan

Çeyrek final: 16 puan

Yarı final: 32 puan

Üçüncülük maçı: 16 puan

Final: 64 puan

UEFA Konferans Ligi:

Grup aşaması: 1 puan

Son 2 tur: 2 puan

Son 16 turu: 4 puan

Çeyrek final: 8 puan

Yarı final: 16 puan

Üçüncülük maçı: 8 puan

Final: 32 puan

UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 48 ülke, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderme hakkına sahiptir. Bu ülkelerden, ilk 32 ülke, doğrudan grup aşamasına katılır. Son 16 ülke ise, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarından başlar.

UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 55 ülke, UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderme hakkına sahiptir. Bu ülkelerden, ilk 32 ülke, doğrudan grup aşamasına katılır. Son 23 ülke ise, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarından başlar.

UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 34 ülke, UEFA Konferans Ligi'ne takım gönderme hakkına sahiptir. Bu ülkelerden, ilk 24 ülke, doğrudan grup aşamasına katılır. Son 10 ülke ise, UEFA Konferans Ligi ön eleme turlarından başlar.

UEFA ülke puanı sıralaması, her sezon sonunda güncellenir.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde;

1- İngiltere: 95,428 puan

2- İspanya: 83,864 puan

3- İtalya: 79,426 puan

4- Almanya: 78,841 puan

5- Fransa: 57,664 puan

6- Hollanda: 57,500 puan

7- Portekiz: 50,482 puan

8- Belçika: 44.200puan

9- TÜRKİYE: 35,600 puan

10- İskoçya: 33.650 puan

11- Çekya: 31.800 puan

12- İsviçre: 31.775 puan

İSKOÇ EKİPLERİ CELTIC VE ANTWERP YENİLDİ, SIRALAMA DEĞİŞMEDİ

Ülke puanı sıralamasında rakibimiz olan İskoçya ve Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcileri Celtic ve Royal Antwerp'in aldığı sonuçlar hezimet gecesinin ardından bu nebze moral oldu. Celtic deplasmanda Lazio'ya 2-0 mağlup olurken, Royal Antwerp ise Shakhtar Donetsk karşısında 1-0'lık yenilgi aldı. Bu durumda puan olarak istediğimiz noktaya gelemesek de sıralamada yerimiz değişmedi.

3 TAKIMLA ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA ülke puanında bu sezonki sonuçlar baz alınarak yapılan sıralamada Türkiye ilk sırada yer alıyor. İlk iki sıradaki yerin korunması halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 Türk takımı yer alabilir. Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısı artık 32’den 36’ya çıkacak ve 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.







