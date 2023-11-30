|
Spor

Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

A Grubu'nda Kopenhag'ın bir averaj gerisinde 3. sırada bulunan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi için son haftada Danimarka temsilcisini mutlaka yenmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekibin deplasmandan galibiyetle dönememesi halinde ise grubu 3'üncü ve 4'üncü sırada bitirme ihtimalleri bulunuyor.

11:38 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 11:50 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hakim Ziyech ile Abdülkerim Bardakçı'nın Manchester United maçındaki gol sevinci.

Hakim Ziyech ile Abdülkerim Bardakçı'nın Manchester United maçındaki gol sevinci.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'la 3-3 berabere kalan Galatasaray, son hafta öncesi gruptan çıkma şansını sürdürdü.


Bayern Münih'in 13 puan toplayarak gruptan çıkmayı garantilediği A grubunda, Kopenhag ile Galatasaray beşer puanla sıralanıyor. Manchester United ise 4 puanla son sırada yer alıyor.


Son haftaya Kopenhag'ın bir averaj gerisinde 3. sırada giren Galatasaray'ın yoluna "Devler Ligi"nde devam etme şansı devam ediyor.


Sarı-kırmızılı temsilcimizin gruptan çıkma ve Avrupa Ligi ihtimalleri şöyle:


-Galatasaray, son 16 için Kopenhag deplasmanında kazanmak zorunda

-Galatasaray berabere kalır, United kazanırsa temsilcimiz Avrupa'dan elenecek

-Galatasaray da United da berabere kalırsa sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi'nden devam edecek

-Galatasaray kaybeder, United berabere kalırsa, temsilcimiz yine Avrupa Ligi'ne gidecek






#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Kopenhag
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Elazığ belediye başkan adayları 2024 listesi için gözler temayül yoklaması sonuçlarında