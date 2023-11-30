Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Hakim Ziyech ile Abdülkerim Bardakçı'nın Manchester United maçındaki gol sevinci.
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'la 3-3 berabere kalan Galatasaray, son hafta öncesi gruptan çıkma şansını sürdürdü.
Bayern Münih'in 13 puan toplayarak gruptan çıkmayı garantilediği A grubunda, Kopenhag ile Galatasaray beşer puanla sıralanıyor. Manchester United ise 4 puanla son sırada yer alıyor.
Son haftaya Kopenhag'ın bir averaj gerisinde 3. sırada giren Galatasaray'ın yoluna "Devler Ligi"nde devam etme şansı devam ediyor.
Sarı-kırmızılı temsilcimizin gruptan çıkma ve Avrupa Ligi ihtimalleri şöyle:
-Galatasaray, son 16 için Kopenhag deplasmanında kazanmak zorunda
-Galatasaray berabere kalır, United kazanırsa temsilcimiz Avrupa'dan elenecek
-Galatasaray da United da berabere kalırsa sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi'nden devam edecek
-Galatasaray kaybeder, United berabere kalırsa, temsilcimiz yine Avrupa Ligi'ne gidecek