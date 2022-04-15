Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Umre ve hac fiyatları belli oldu mu? Diyanetten umre açıklaması
ÖZGÜN HABERLER

Umre ve hac fiyatları belli oldu mu? Diyanet'ten umre açıklaması

Korona salgını nedeniyle Müslüman alemi 2 yıldır hac ve umre vazifelerinin erine getiremiyordu. Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası umre ve hac fiyatları yeniden gündeme geldi. Peki Suudi Arabistan ne dedi? Suudi Arabistan ülke içinden ve dışından toplam 1 milyon ziyaretçi kabul edeceğini açıkladı. Bu duyuru sonrası Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak umre turlarını Ramazan sonrası için planlamaya başladık" ifadelerini kullandı. Peki, umre ve hac fiyatları belli oldu mu? Umre ve hac fiyatları ne kadar olacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Umre ve hac fiyatları 2022: Umre ve hac fiyatları belli oldu mu? Diyanetten umre açıklaması
Umre ve hac fiyatları belli oldu mu?

Korona salgını nedeniyle Müslüman alemi 2 yıldır hac ve umre vazifelerinin erine getiremiyordu. Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası umre ve hac fiyatları yeniden gündeme geldi. Peki Suudi Arabistan ne dedi? Suudi Arabistan ülke içinden ve dışından toplam 1 milyon ziyaretçi kabul edeceğini açıkladı. Bu duyuru sonrası Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak umre turlarını Ramazan sonrası için planlamaya başladık" ifadelerini kullandı. Peki, umre ve hac fiyatları belli oldu mu? Umre ve hac fiyatları ne kadar olacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Umre ve hac fiyatları belli oldu mu?

Umre ziyaretlerine ilişkin Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er Rabia ile üç hafta önce görüştüklerini hatırlatan Erbaş, Rabia'ya Türkiye'de Covid-19 vaka sayılarının çok düştüğünü ve umreye gitmek isteyen vatandaşların bulunduğunu söylediğini aktardı. Erbaş, isteyenlerin bundan sonra umreye gidebileceğini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak umre turlarını Ramazan sonrası için planlamaya başladık. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun yapacağı toplantıda umre ücretini netleştireceğiz. Umrede yaş sınırı yok" ifadelerini kullandı.

Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?

Erbaş umre tarihi hakkında ise şunları söyledi; "Umre konusunda artık Türkiye'de vaka sayılarının çok düştüğünü umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız olduğunu, çok arzulu olduklarını, talebimizi bildirdik. Onlar da Türkiye'deki vaka sayılarının düşmesini dikkate alarak umreyi açtılar. Bundan sonra umre serbest, arzu eden herkes umreye gidebilir. Ramazan Bayramı sonrası için planlamalarımıza başladık." dedi.

Hac kayıt tarihi

Hac kayıtları en son 2020 yılında 2 Ocak tarihinde başlayıp, 11 Ocak tarihinde sona ermişti. Önümüzdeki yılın kayıt tarihi hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.

Cuma hutbesi: Zekât ve infak İslam'ın kardeşlik köprüsü
HAYAT
Cuma hutbesi: Zekât ve infak İslam'ın kardeşlik köprüsü
Zirvede İstanbul var

Zirvede İstanbul var

Konut satışlarında yüzde 20'nin üzerinde artış.
Tam anlamıyla ortaya çıktı

'Tam anlamıyla' ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı talimat vermişti: Ramazan Bayramı'nda açılacak.
Onları oradan almamız gerekiyor

'Onları oradan almamız gerekiyor'

Rusya Savunma Bakanlığı füze saldırılarının yoğunlaşacağını açıkladı.

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

​Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor.

Ayasofya'da ikinci sevinç: Erdoğan da katılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.