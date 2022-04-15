Umre ve hac fiyatları belli oldu mu? Diyanet'ten umre açıklaması

Umre ve hac fiyatları belli oldu mu?

Korona salgını nedeniyle Müslüman alemi 2 yıldır hac ve umre vazifelerinin erine getiremiyordu. Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası umre ve hac fiyatları yeniden gündeme geldi. Peki Suudi Arabistan ne dedi? Suudi Arabistan ülke içinden ve dışından toplam 1 milyon ziyaretçi kabul edeceğini açıkladı. Bu duyuru sonrası Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak umre turlarını Ramazan sonrası için planlamaya başladık" ifadelerini kullandı. Peki, umre ve hac fiyatları belli oldu mu? Umre ve hac fiyatları ne kadar olacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Umre ve hac fiyatları belli oldu mu?

Umre ziyaretlerine ilişkin Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er Rabia ile üç hafta önce görüştüklerini hatırlatan Erbaş, Rabia'ya Türkiye'de Covid-19 vaka sayılarının çok düştüğünü ve umreye gitmek isteyen vatandaşların bulunduğunu söylediğini aktardı. Erbaş, isteyenlerin bundan sonra umreye gidebileceğini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak umre turlarını Ramazan sonrası için planlamaya başladık. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun yapacağı toplantıda umre ücretini netleştireceğiz. Umrede yaş sınırı yok" ifadelerini kullandı.

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Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?

Erbaş umre tarihi hakkında ise şunları söyledi; "Umre konusunda artık Türkiye'de vaka sayılarının çok düştüğünü umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız olduğunu, çok arzulu olduklarını, talebimizi bildirdik. Onlar da Türkiye'deki vaka sayılarının düşmesini dikkate alarak umreyi açtılar. Bundan sonra umre serbest, arzu eden herkes umreye gidebilir. Ramazan Bayramı sonrası için planlamalarımıza başladık." dedi.

Hac kayıt tarihi

Hac kayıtları en son 2020 yılında 2 Ocak tarihinde başlayıp, 11 Ocak tarihinde sona ermişti. Önümüzdeki yılın kayıt tarihi hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.