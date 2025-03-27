Üniversiteler bayramda kaç gün tatil olacak? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile gündeme geldi. Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldık" diyerek bayram tatilinin 9 gün olduğu müjdesini duyurdu. Buna göre 2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanları idari izinli sayılacak ve Ramazan Bayramı tatili 6 Nisan 2025 tatilinde son bulacak.

Ramazan bayramı tatili kaç gün?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada İdari İzin kapsamında çarşamba, perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlandığını ifade etti.

Devlet üniversitelerinde bayram tatili kaç gün?

Akademisyenler kamu çalışanı olduğu için bayramdan sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli olacaklar.

Bu nedenle devlet üniversitelerinde de bayram tatili 9 gün olacak.

Özel üniversitelerde bayram tatili kaç gün olacak?

Özel üniversitelerin tatiliyle ilgili bilgileri üniversitelerin resmi web sitelerinden öğrenebilirsiniz.







