Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala okullardaki ara tatil ile birleşen bayram tatilinin kaç gün olacağı sorusu merak ediliyordu. Bayram tatil ile ara tatil birleşecek mi, 9 gün mi olacak sorusu yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. 2, 3 ve 4 Nisan günleri kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emekçiler İle İftar Programı'nda konuştu.
Erdoğan, konuşmasında Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğu müjdesini vererek, "Gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu Pazartesi ve Salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ OLDU?
Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden üç günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda dokuz günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak.Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, emekçilerle bir araya geldiği iftar programında gündemi de değerlendirdi.
ÖĞRENCİLERİN ARA TATİL PLANI
Öğrenciler nisan ara tatili nedeniyle 9 gün tatil yapmış olacak. 2025 ikinci dönem ara tatili 31 Mart'ta başlayacak ve 4 Nisan'da son bulacak.
Hafta sonlarıyla öğrenciler tatillerini 9 güne tamamlayacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlıyor, 1 Nisan Salı günü son buluyor. Bayram tatili ise 28 Mart tarihinde akşam başlayacak ve 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Bu günler resmi tatil. Bayram tatilinden sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alındı. Böylece bayram tatili 9 güne çıktı.