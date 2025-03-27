BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ OLDU?





Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden üç günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda dokuz günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak.Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.





Erdoğan, emekçilerle bir araya geldiği iftar programında gündemi de değerlendirdi.