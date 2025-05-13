Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi akaryakıt tüketimini güvenli, verimli ve kayıt altına alınabilir hale getirmek için hayata geçirildi. Plaka tanıma teknolojisiyle, maliyet kontrolü işlemlerinde kolaylık sağlıyor. Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi vermeleri halinde montaj işlemlerin en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlanması gerekiyordu. Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı! Süre uzatıldı.

2025 UTTS KAYIT SÜRESİ SON GÜN NE ZAMAN?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasına ilişkin işlemlerin tamamlanması amacıyla süreçlerin akaryakıt istasyonları için 2 Haziran, taşıt sahipleri için 30 Haziran'a uzatıldığını açıkladı.

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (UTTS) NEDİR?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt tüketimini güvenli, verimli ve kayıt altına alınabilir hale getirmek için hayata geçirilen sistemdir. Plaka tanıma teknolojisiyle, maliyet kontrolü gibi işlemlerde kolaylık sağlıyor.

Uygulamanın yeni olması ve az sayıda da olsa işlemini tamamlayamamış mükelleflerin bulunmasının dikkate alınmasıyla mükelleflere eksik işlemlerini tamamlamaları için ek süre verildi.

TTO, TTB ve diğer donanımlara ilişkin olarak 31 Ocak'a kadar "utts.gov.tr" internet sitesinden yapılması gereken başvuru ve kayıt işlemlerine ilişkin süre 2 Haziran'a uzatıldı. TTO, TİM ve TTB'lere yönelik olarak yapılması gereken montaj, kullanım gibi işlemlere ilişkin olarak belirlenmiş olan 30 Nisan tarihi, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflere ilişkin işlemler (taktırma/montaj ve kullanma) yönünden 2 Haziran'a taşıt sahiplerine ilişkin işlemler (taktırma/montaj ve kullanma) yönünden 30 Haziran'a uzatıldı.

UTTS CEZASI NE KADAR?