Özgün Uyku Apnesi nedir? Doğal tedavi yöntemleri nelerdir?
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Uyku Apnesi nedir? Doğal tedavi yöntemleri nelerdir?

Uyku apnesi sendromu, horlama ve nefes darlığı belirtileriyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Erkeklerde görülme riski kadınlara oranla daha fazladır. Uyku apnesinin en yaygın görülen çeşidi basit horlama adıyla bilinir. Horlama esnasında nefes almakta güçlük çeken hastalar gece boyu birçok kez uyanır. Uyku apnesine ne iyi gelir ve nasıl geçer? Uyku apnesinde doğal tedavi yöntemleri nelerdir? Uyku apnesinin belirtileri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uyku apnesine ne iyi gelir ve nasıl geçer? Uyku apnesinde doğal tedavi yöntemleri nelerdir? Uyku apnesinin belirtileri nelerdir?
Uyku Apnesi Nedir?

Uyku apnesi, solunumun uyku esnasında ani ve tekrarlayıcı bir şekilde durduğu ciddi bir uyku bozukluğudur. Uyku apnesi sorunu yaşayanların sadece bir gece içerisinde yüzlerce kez solunumu durabiliyor. Bu durum gece boyunca vücuda çok daha az oranda oksijen gitmesi anlamına gelir. Dolayısıyla kana çok az oranda oksijen karışır ve bu durum vücudun tüm sistemlerini, istisnasız tüm organlarını olumsuz yönde etkiler. Mide de bu organlar arasında bulunuyor. Uyku apnesine ne iyi gelir ve nasıl geçer? Uyku apnesinde doğal tedavi yöntemleri nelerdir? Uyku apnesinin belirtileri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Uyku Apnesi Belirtileri Nelerdir?

  • Yüksek sesle horlama (genellikle obstrüktif uyku apnesinde daha belirgindir)
  • • Başkasının şahit olduğu uykuda solunum durması atakları
  • • Uykudan ani uyanmalar (daha çok merkezi uyku apnesinde olur)
  • • Sabahları uyandığında ağız kuruluğu ya da boğaz ağrısının bulunması
  • • Uykusuzluk çekme
  • • Sabahları olan ağız kuruluğu ve boğaz ağrısı
  • • Sabah baş ağrıları
  • • Depresif ruh hali
  • • Sinirlilik
  • • Dikkat sorunları

Uyku Apnesi Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Uyku Apnesine Doğal Tedavi Yöntemleri

1-Papatya Çayı:

Papatya çayı doğal bir sakinleştiricidir. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki fincan içilebilir.

2-Altınmühür Bitkisi:

Son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünya genelinde daha sık tüketilen altınmühür bitkisi, uyku kalitesini arttırır. Horlama sorunu olan kişiler yatmadan önce fincan altınmühür çayı içebilir.

3-Nane Yaprağı:

Uyku sağlığı için nane yaprağı da öneriliyor. Nane yaprağından yapılan bitki çayları horlamaya, kronik yorgunluğa ve baş ağısına iyi gelir.

5-Ada Çayı:

Uyku apnesi sorunu yaşayan kişiler ada çayına bal ilave ederek içebilir. Ada çayının içerisinde yer alan vitamin ve mineraller diğer uyku bozukluklarına da iyi gelir.

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