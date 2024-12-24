Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular ne zaman başlayacak?

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular ne zaman başlayacak?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi. Kılavuza göre, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular, 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.