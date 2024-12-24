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Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvan başvuru takvimi açıklandı: 2024 öğretmenlik mesleği kariyer basamakları kılavuzu

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvan başvuru takvimi açıklandı: 2024 öğretmenlik mesleği kariyer basamakları kılavuzu

12:0624/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
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Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı eğitim programları başvuru takvimi
Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı eğitim programları başvuru takvimi

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvurusu için MEB tarih verdi. Uzman öğretmenlik başvuruları, 25 Aralık 2024 - 1 Ocak 2025 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapılacak. Ünvanı sertifikaları ise 27 Aralık'tan itibaren düzenlenecek. Peki Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvurusu şartları nelerdir? İşte uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuru detayları.

Milli Eğitim Bakanlığı Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuru tarihini duyurdu. Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular ne zaman başlayacak?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi. Kılavuza göre, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular, 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları ne zaman verilecek?

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları, 27 Aralık'tan itibaren düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı verilenler, sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programı nasıl yapılacak, online mı olacak?

Uzman ve başöğretmen ünvanları için düzenlenecek eğitim programı uzaktan eğitim yöntemiyle "Öğretmen Bilişim Ağı" üzerinden yapılacak. Kılavuza Bakanlığın internet sitesinden erişilebiliyor.


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