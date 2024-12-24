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Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ne zaman? MEB AGS 2025 sınav takvimini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ne zaman? MEB AGS 2025 sınav takvimini duyurdu

11:2324/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavına dair detaylar belli oldu. MEB-AGS, ÖSYM takvimine göre 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak. Peki MEB AGS sınav başvurusu ne zaman? MEB AGS sınav içeriği nasıl olacak, kaç soru sorulacak? AGS puan hesaplaması nasıl olacak? MEB Akademi Giriş Sınavı'nın içeriğine ilişkin tüm detaylar.

ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM sınav takvimine göre, 2025'te ilk kez
başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu. Peki Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı takvimi.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınav başvurusu ne zaman?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre, 2025'te ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) yapılacak. 2025-MEB-AGS sınav başvurusu 8 Mayıs-20 Mayıs'ta yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman?

2025-MEB-AGS kapsamındaki AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumları 13 Temmuz'da düzenlenecek. Sınavın sonuçları, 13 Ağustos'ta açıklanacak.

AGS'de hangi dersler var?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavında sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konuları olacak.

MEB AGS'de kaç soru sorulacak?

2025 AGS sınavı
nda öğretmen adaylarına 80 soru sorulacak. Sınavda sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını ele alınacak.

AGS puanı nasıl hesaplanacak?

Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının %50'si ve ÖABT puanının %50'si alınarak AGS puanına eklenecek.

#Milli Eğitim Bakanlığı
#Akademi Giriş Sınavı
#Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi

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