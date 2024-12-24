Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavına dair detaylar belli oldu. MEB-AGS, ÖSYM takvimine göre 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak. Peki MEB AGS sınav başvurusu ne zaman? MEB AGS sınav içeriği nasıl olacak, kaç soru sorulacak? AGS puan hesaplaması nasıl olacak? MEB Akademi Giriş Sınavı'nın içeriğine ilişkin tüm detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınav başvurusu ne zaman?
ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre, 2025'te ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) yapılacak. 2025-MEB-AGS sınav başvurusu 8 Mayıs-20 Mayıs'ta yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman?
2025-MEB-AGS kapsamındaki AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumları 13 Temmuz'da düzenlenecek. Sınavın sonuçları, 13 Ağustos'ta açıklanacak.
AGS'de hangi dersler var?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavında sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konuları olacak.
MEB AGS'de kaç soru sorulacak?
AGS puanı nasıl hesaplanacak?
Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının %50'si ve ÖABT puanının %50'si alınarak AGS puanına eklenecek.