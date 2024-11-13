Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (

), Türkiye'de çeşitli sınavlar düzenleyerek eğitim ve kamu personeli alım süreçlerini yürütmektedir. KPSS, ALES, YDS gibi sınavlara girecek adaylar için 2025 ÖSYM sınav takvimi büyük önem taşıyor. Takvim sayesinde adaylar, sınavlara ne kadar süre kaldığını görebilecek ve buna göre çalışma planlarını oluşturabilecekler. Özellikle KPSS, birçok kamu kurumuna giriş için şart olduğu için, adaylar bu sınavın tarihini yakından takip ediyorlar. ALES ve YDS sınavları ise lisansüstü eğitime geçiş yapmak isteyenler için önemli birer aşama. ÖSYM duyurdu, 2025 yılı sınav tarihleri belli oldu. Peki KPSS, YKS, ALES, YDS sınavları ne zaman yapılacak?