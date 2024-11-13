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ÖSYM sınav takvimini son dakika duyurdu: 2025 KPSS, YKS, ALES, YDS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman?

ÖSYM sınav takvimini son dakika duyurdu: 2025 KPSS, YKS, ALES, YDS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman?

11:4613/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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ÖSYM sınav takvimi 2025: YKS, KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL, YÖKDİL sınavı ne zaman?
ÖSYM sınav takvimi 2025: YKS, KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL, YÖKDİL sınavı ne zaman?

KPSS, YKS, ALES ve YDS gibi önemli sınavların tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. 2025 KPSS sınav tarihleri, memur adaylarının hazırlık sürecini planlaması için kritik öneme sahip. Akademik kariyer hedefleyenler için ALES tarihleri ve yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyenler için YDS sınav tarihleri de takvimde yer almakta. ÖSYM 2025 yılı sınav takvimini duyurdu. Peki KPSS, YKS, ALES, YDS başvuru ve sınavlar ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (
), Türkiye'de çeşitli sınavlar düzenleyerek eğitim ve kamu personeli alım süreçlerini yürütmektedir. KPSS, ALES, YDS gibi sınavlara girecek adaylar için 2025 ÖSYM sınav takvimi büyük önem taşıyor. Takvim sayesinde adaylar, sınavlara ne kadar süre kaldığını görebilecek ve buna göre çalışma planlarını oluşturabilecekler. Özellikle KPSS, birçok kamu kurumuna giriş için şart olduğu için, adaylar bu sınavın tarihini yakından takip ediyorlar. ALES ve YDS sınavları ise lisansüstü eğitime geçiş yapmak isteyenler için önemli birer aşama. ÖSYM duyurdu, 2025 yılı sınav tarihleri belli oldu. Peki KPSS, YKS, ALES, YDS sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM 2025 Sınav Takvimi yayımlandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavların tarihleri yayınlanacak olan 2025 sınav takvimi ile belli oldu. Takvimde ALES, YDS, YÖKDİL, YÖKDİL ve diğer sınavın tarihi yanı sıra, milyonlarca öğrencinin katılım göstereceği YKS tarihleri yer aldı.

2025 YKS ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

2025 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2025 İLE TARİHİ BELİRLENECEK SINAVLAR HANGİLERİ?

  1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)
  2. EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)
  3. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)
  4. DGS (Dikey Geçiş Sınavı)
  5. YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)
  6. YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı)
  7. TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)
  8. DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)
  9. YDUS (Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)
  10. EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı)
  11. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)
  12. TR-YÖS (Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı)
#ÖSYM
#ÖSYM sınav takvimi
#KPSS

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Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? ÖSYM 2025 sınav takvimini duyurdu