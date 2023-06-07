Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen ve başöğretmenlik eğitim programına başvuruların başladığını duyurdu. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Haziran'a kadar devam edecek başvuruların ardından uzman öğretmenlik eğitimleri 17 Temmuz-8 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 17 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki uzman öğretmenlik başöğretmenlik eğitim programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

Eğitim programına başvuran MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen ve uzman öğretmenlerin şartları taşıyıp taşımadıkları, il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilecek.

MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve uzman öğretmenlerin başvurularıysa Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak.

Eğitim programına ilişkin detaylara, "https://www.meb.gov.tr/uzman-ogretmenlik-ve-basogretmenlik-egitim-programi-icin-basvurular-basladi/haber/30065/tr" adresinden ulaşılabilecek.

Uzman öğretmenler eğitim programına başvuru nasıl yapılır?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden 30 Mayıs 2023-09 Haziran 2023 tarihleri arasında başvuruda bulunacak.

Uzman öğretmenlik başöğretmenlik eğitim programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapanlardan eğitim programına başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından 30 Mayıs 2023-12 Haziran 2023 tarihleri arasında değerlendirilecek. Başvuru sonuçları 13 Haziran 2023 günü https://www.meb.gov.tr ile https://oygm.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacak. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için 2022 yılında yapılan eğitim programını tamamlayarak seminer belgesi almaya hak kazananlardan herhangi bir nedenle uzman öğretmen/başöğretmen unvanını alamayanların seminer belgesi, 2023 yılı için de geçerli olacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik eğitimi ne zaman?

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına göre 180 saatlik eğitim 17 Temmuz 2023-08 Eylül 2023 tarihleri arasında, Başöğretmenlik Eğitim Programına göre 240 saatlik eğitim 17 Temmuz 2023-18 Eylül 2023 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle ÖBA (https://www.oba.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Uzman ve başöğretmen unvanları için eğitim programına başvurular 30 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları 25 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında alınacak. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.” dedi.

Uzman öğretmenlik eğitim programı nasıl yapılacak?

Bakan Özer, uzman öğretmenlik eğitim programına göre 180 saatlik eğitimin 17 Temmuz- 8 Eylül tarihleri arasında, başöğretmenlik eğitim programına göre 240 saatlik eğitimin ise 17 Temmuz- 18 Eylül tarihleri arasında uzaktan eğitim yöntemiyle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirileceğini söyledi.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına kimler başvuru yapacak?

Bakan Özer, eğitim programına kimlerin başvuruda bulunacağına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Öğretmenlik kariyer basamakları için uzman öğretmenlik eğitim programına, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 4 Ekim 2023 tarihi itibarıyla en az 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler; başöğretmenlik eğitim programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 4 Ekim tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecek.”

Öğretmenlik yazılı sınavı başarı puanı kaç?

Yazılı sınavın uzman ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere 19 Kasım Pazar günü 81 ilde yapılacağını ifada eden Özer, “Yazılı sınavlarda çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.” dedi.

uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavından kimler muaf olacak?

Özer, lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenlerin uzman öğretmenlik yazı sınavından; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenlerin ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacağını kaydetti.

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, başvurularını mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru şartları neler?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden eğitim programına, yazılı sınava ve yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra il değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilecektir. Gerekli şartları taşıyanların başvuruları, il değerlendirme komisyonları tarafından onaylanacak.

Eğitim Programına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar;

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi itibarıyla en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler;

Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecektir.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacaktır. Bu sürelere, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirlenen;