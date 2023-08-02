|
Özgün

EGM polis atama isim listesi 2023 Resmi Gazete'de!

Emniyet Genel Müdürlüğü atama listesi 2023 Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan polis tayinleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce polis ve ailesini yakından ilgilendiren tayinler EGM'nin gerçekleştireceği işlemlerin ardından yayınlandı. Tayin sonuçları ile polis memuru, başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlerin yeni çalışma yerleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına, Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. EGM polis atama listesi sorgulaması Resmi Gazete ile öğrenilebiliyor. İşte, 2 Ağustos EGM polis atama isim listesi 2023 ve konu hakkında bilgiler.

11:05 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Polis tayin sonuçları

Polis tayin sonuçları

2023 polis atamaları ve yer değiştirme kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararı ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına ise Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı.İşte, 2023 EGM atama listesi öğrenme ekranı.

Polis tayin sonuçları açıklandı mı?

EGM Polis atama ve tayin şark sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 8 bin polisin atama ve tayin işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, genel atamalarda polislerin yüzde 82'sinin birinci ve ikinci tercihlerine yerleştiği duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğünce 28 bin 062 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. PBS.Ben portalı üzerinden gerçekleştirilen 2023 Genel Atama Tercih İşlemleri 15 Mayıs - 21 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, EGM polis atama ve tayin şark sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

EGM polis tayin sonuçları nasıl öğrenilir?

Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik, bu yılki genel atamalarda polislerimizin % 82’si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar. Emniyet Genel Müdürlüğü şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca ataması yapılan personel
POLNET
sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararları Resmi Gazete'de!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına, Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. 52 ilin emniyet müdürü değişirken, 2023 polislik tayinlerinin açıklanmasıyla birlikte işlemlerine başlamak isteyen binlerce polis, EGM'nin polis yer değiştirme ve atama değişikliği listesine odaklandı.

Konya il Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Ses İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Ankara ve İzmir il emniyet müdürleri, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi.

EGM ataması isim listeleri

EGM ataması isim listeleri şöyle;

#polis
#EGM 2023 polis tayin sonucu
#EGM
#haberler
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BDDK'dan kredi kartı taksit düzenlemesi geldi! Hangi sektörlerde kredi kartı taksiti olmayacak?