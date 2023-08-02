Polis tayin sonuçları
2023 polis atamaları ve yer değiştirme kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararı ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına ise Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı.İşte, 2023 EGM atama listesi öğrenme ekranı.
Polis tayin sonuçları açıklandı mı?
EGM Polis atama ve tayin şark sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 8 bin polisin atama ve tayin işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, genel atamalarda polislerin yüzde 82'sinin birinci ve ikinci tercihlerine yerleştiği duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğünce 28 bin 062 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. PBS.Ben portalı üzerinden gerçekleştirilen 2023 Genel Atama Tercih İşlemleri 15 Mayıs - 21 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, EGM polis atama ve tayin şark sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
EGM polis tayin sonuçları nasıl öğrenilir?
2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararları Resmi Gazete'de!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına, Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. 52 ilin emniyet müdürü değişirken, 2023 polislik tayinlerinin açıklanmasıyla birlikte işlemlerine başlamak isteyen binlerce polis, EGM'nin polis yer değiştirme ve atama değişikliği listesine odaklandı.
Konya il Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Ses İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Ankara ve İzmir il emniyet müdürleri, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi.
EGM ataması isim listeleri
EGM ataması isim listeleri şöyle;