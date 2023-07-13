Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen ve başöğretmenlik eğitim programına başvuruların başladığını duyurdu. Uzman öğretmenlik eğitimleri 17 Temmuz-8 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 17 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki uzman öğretmenlik başöğretmenlik eğitim programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

Eğitim programına başvuran MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen ve uzman öğretmenlerin şartları taşıyıp taşımadıkları, il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilecek.

MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve uzman öğretmenlerin başvurularıysa Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak.

Eğitim programına ilişkin detaylara, "https://www.meb.gov.tr/uzman-ogretmenlik-ve-basogretmenlik-egitim-programi-icin-basvurular-basladi/haber/30065/tr" adresinden ulaşılabilecek.

Uzman öğretmenler eğitim programına başvuru nasıl yapılır?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden 30 Mayıs 2023-09 Haziran 2023 tarihleri arasında başvuruda bulunacak.

Uzman öğretmenlik başöğretmenlik eğitim programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapanlardan eğitim programına başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından 30 Mayıs 2023-12 Haziran 2023 tarihleri arasında değerlendirilecek. Başvuru sonuçları 13 Haziran 2023 günü https://www.meb.gov.tr ile https://oygm.meb.gov.tr adreslerinde yayımlandı. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için 2022 yılında yapılan eğitim programını tamamlayarak seminer belgesi almaya hak kazananlardan herhangi bir nedenle uzman öğretmen/başöğretmen unvanını alamayanların seminer belgesi, 2023 yılı için de geçerli olacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik eğitimi ne zaman?

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına göre 180 saatlik eğitim 17 Temmuz 2023-08 Eylül 2023 tarihleri arasında, Başöğretmenlik Eğitim Programına göre 240 saatlik eğitim 17 Temmuz 2023-18 Eylül 2023 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle ÖBA (https://www.oba.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Uzman ve başöğretmen unvanları için eğitim programına başvurular 30 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları 25 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında alınacak. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.” dedi.

Uzman öğretmenlik eğitim programı nasıl yapılacak?

Bakan Özer, uzman öğretmenlik eğitim programına göre 180 saatlik eğitimin 17 Temmuz- 8 Eylül tarihleri arasında, başöğretmenlik eğitim programına göre 240 saatlik eğitimin ise 17 Temmuz- 18 Eylül tarihleri arasında uzaktan eğitim yöntemiyle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirileceğini söyledi.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına kimler başvuru yapacak?

Bakan Özer, eğitim programına kimlerin başvuruda bulunacağına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Öğretmenlik kariyer basamakları için uzman öğretmenlik eğitim programına, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 4 Ekim 2023 tarihi itibarıyla en az 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler; başöğretmenlik eğitim programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 4 Ekim tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecek.”

Öğretmenlik yazılı sınavı başarı puanı kaç?

Yazılı sınavın uzman ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere 19 Kasım Pazar günü 81 ilde yapılacağını ifada eden Özer, “Yazılı sınavlarda çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.” dedi.

uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavından kimler muaf olacak?

Özer, lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenlerin uzman öğretmenlik yazı sınavından; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenlerin ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacağını kaydetti.

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, başvurularını mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru şartları neler?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden eğitim programına, yazılı sınava ve yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra il değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilecektir. Gerekli şartları taşıyanların başvuruları, il değerlendirme komisyonları tarafından onaylanacak.

Eğitim Programına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar;

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi itibarıyla en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler;

Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecektir.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacaktır. Bu sürelere, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirlenen;

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,

b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı,

d) Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde tamamı,

e) Özel okullarda öğretmen veya yönetici, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri,

f) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,

g) Öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında almış oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananların görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreleri,

ğ) Vekâlet ve geçici görev süreleri, de dâhil edilecektir. Sürelerin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi esas alınacaktır. Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de eğitim programına, aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 30 Mayıs 2023–03 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bakanlığa gönderilecektir. Uzman öğretmen olarak görev yapmakta olanlardan başöğretmen unvanı için yapılacak eğitim programına başvuruda bulunanların uzman öğretmenlikteki on yıllık süreleri, yapılan duyurular üzerine başvuruda bulunup adlarına uzman öğretmenlik sertifikası düzenlenenlerin sertifikanın düzenlendiği tarih; yargı kararına bağlı olarak adlarına sertifika düzenlenenlerin ise yargı kararına göre uzman öğretmen unvanı aldıkları tarih dikkate alınacaktır.

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