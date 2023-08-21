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Öğrenciye vergisiz telefon kampanyasında yaş sınırı var mı, kimler alabilecek?

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı detayları için gözler Kabine'de! Seçimden önce gündeme gelen üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz bilgisayar ve telefon satışı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız.'' sözlerini kullanmıştı. Peki, vergisiz telefon ve bilgisayar satışında yaş sınırı olacak mı, kimler alabilecek? İşte vergisiz telefon satışı kampanya şartları...

15:38 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Vergisiz telefon

Vergisiz telefon

Vergisiz telefon şartları ve yaş sınır hakkında araştırmalar başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında açıklamalarda bulunurken, 2023 Genel Seçimleri öncesinde verilen müjde böylece yerine getiriliyor. Bu noktada vergisiz telefon kimler alabilecek, nereden ve nasıl alınır soruları yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI KİMLER İÇİN?

Bir kereye mahsus öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı henüz yürürlüğe girmedi ancak şartları şekillenmeye başladı. Vergisiz telefon ve bilgisayar satışından sadece üniversite öğrenci yararlanabilmesi, açık öğretim öğrencilerinin kapsam dışı kalması bekleniyor.

Son gelen bilgilere göre, düzenleme tüm üniversite öğrencilerini kapsamayacak. Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar kampanyasından sadece üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan örgün eğitim öğrencileri faydalanacak.Ancak bu noktada yaş sınırı olup olmayacağı veya kaç yaşına kadar vergi muafiyeti uygulanacağı ise belirsizliğini koruyor.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili son yaptığı açıklamasında " Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışma yaptığını şu sözlerle ifade etmişti. "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." dedi.

HANGİ TELEFONLAR VERGİSİZ OLACAK?

Telefon ve bilgisayar satışında marka ve model detayı da şu ana kadar açıklanmadı. 21 Ağustos Kabine toplantısı gündeminde ise vergisiz telefon/bilgisayar düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. Toplantı ardından konuya dair alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.


Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı Kabine gündeminde! 2023 ÖTV ve KDV'siz vergisiz cep telefonu satışı ne zaman, şartları ne?
Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı Kabine gündeminde! 2023 ÖTV ve KDV'siz vergisiz cep telefonu satışı ne zaman, şartları ne?

Vergisiz cep telefonu satışı son dakika gelişmeleri ile binlerce genç tarafından yakından takip ediliyor. Öğrencilere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışının ne zaman başlayacağı, ÖTV'siz teknolojik ürün sahibi olmak isteyen üniversite öğrencilerinin gündeminde... Üniversite öğrencileri, bir defaya özel olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olacak. AK Parti'nin Seçim beyannamesinde yer alan öğrencilere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışı Kabine Toplantısı'nda gündeme geliyor. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman başlar? Kimler bu haktan yararlanacak? 2023 ÖTV ve KDV'siz vergisiz cep telefonu satışı şartları...


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