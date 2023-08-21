Vergisiz telefon şartları ve yaş sınır hakkında araştırmalar başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında açıklamalarda bulunurken, 2023 Genel Seçimleri öncesinde verilen müjde böylece yerine getiriliyor. Bu noktada vergisiz telefon kimler alabilecek, nereden ve nasıl alınır soruları yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI KİMLER İÇİN?

Bir kereye mahsus öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı henüz yürürlüğe girmedi ancak şartları şekillenmeye başladı. Vergisiz telefon ve bilgisayar satışından sadece üniversite öğrenci yararlanabilmesi, açık öğretim öğrencilerinin kapsam dışı kalması bekleniyor.

Son gelen bilgilere göre, düzenleme tüm üniversite öğrencilerini kapsamayacak. Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar kampanyasından sadece üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan örgün eğitim öğrencileri faydalanacak.Ancak bu noktada yaş sınırı olup olmayacağı veya kaç yaşına kadar vergi muafiyeti uygulanacağı ise belirsizliğini koruyor.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili son yaptığı açıklamasında " Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışma yaptığını şu sözlerle ifade etmişti. "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." dedi.

HANGİ TELEFONLAR VERGİSİZ OLACAK?

Telefon ve bilgisayar satışında marka ve model detayı da şu ana kadar açıklanmadı. 21 Ağustos Kabine toplantısı gündeminde ise vergisiz telefon/bilgisayar düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. Toplantı ardından konuya dair alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.







