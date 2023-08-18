Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesi gençlere ilk kez telefon ve bilgisayar satın alımlarında KDV ve ÖTV'den muaf tutulacağının müjdesini vermişti. Bu noktada Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor sorusu yanıt ararken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, gençleri kapsayan vaatlerinin hayata getirilmesi için bakanlıklara talimat verdi. Çalışmaların duyurulması sonrası araştırmalar hız kazandı. Peki, 2023 ÖTV ve KDV'siz vergisiz cep telefonu satışı şartları neler, kimler alabilir?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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iPhone 14 Plus 256 GB: 57.457 TL

iPhone 14 Plus 512 GB: 65.592 TL

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