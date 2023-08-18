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Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor? 2023 ÖTV ve KDV'siz vergisiz cep telefonu satışı şartları

Vergisiz cep telefonu satışı son dakika gelişmeleri ile binlerce genç tarafından yakından takip ediliyor. Öğrencilere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışının ne zaman başlayacağı, ÖTV'siz teknolojik ürün sahibi olmak isteyen üniversite öğrencilerinin gündeminde... Üniversite öğrencileri, bir defaya özel olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olacak. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman başlar? Kimler bu haktan yararlanacak? 2023 ÖTV ve KDV'siz vergisiz cep telefonu satışı şartları...

11:22 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Vergisiz telefon

Vergisiz telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesi gençlere ilk kez telefon ve bilgisayar satın alımlarında KDV ve ÖTV'den muaf tutulacağının müjdesini vermişti. Bu noktada Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor sorusu yanıt ararken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, gençleri kapsayan vaatlerinin hayata getirilmesi için bakanlıklara talimat verdi. Çalışmaların duyurulması sonrası araştırmalar hız kazandı. Peki, 2023 ÖTV ve KDV'siz vergisiz cep telefonu satışı şartları neler, kimler alabilir?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

IPHONE 14 FİYAT LİSTESİ 2023

iPhone 14 128 GB: 48.304 TL

iPhone 14 256 GB: 52.372 TL

iPhone 14 512 GB: 60.507 TL

iPhone 14 Plus 128 GB: 53.389 TL

iPhone 14 Plus 256 GB: 57.457 TL

iPhone 14 Plus 512 GB: 65.592 TL

iPhone 14 Pro 128 GB: 62.541 TL

iPhone 14 Pro 256 GB: 66.609 TL

iPhone 14 Pro 512 GB: 74.745 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 82.880 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB: 67.118 TL



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