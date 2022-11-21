Özgün VGM burs başvuruları başladı VGM 2022 burs başvurusu nasıl yapılır?
ÖZGÜN HABERLER

VGM burs başvuruları başladı! VGM 2022 burs başvurusu nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan öğrencilere yönelik burs başvuruları başladı. Karşılıksız olarak alınabilecek burs için başvurular resmi site üzerinden gerçekleştirilecek. VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı ve detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
VGM BURS BAŞVURUSU EKRANI: Vakıflar Genel Müdürlüğü önlisans/ lisans burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
VGM burs başvurusu

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim (ilkokul/ortaokul/lise), yükseköğrenim (önlisans/lisans), yabancı uyruklu önlisans ve lisans öğrecilerine yönelik burs yardımında bulunuyor. Ortaöğrenim öğrencilerinin burs başvuru sürecinin sonlanmasının hemen ardından lisans, önlisans ve yabancı uyruklu öğrencilere yönelik burs başvuru süreci başladı. Peki VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONLANIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs ve eğitim yardımı başvuruları için tarihler belli oldu.

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı: 07 Kasım 2022 - 20 Kasım 2022

Yükseköğrenim Bursu (lisans/önlisans): 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu: 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilmektedir.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM henüz burs başvuru sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru işlemleri 1-15 Ekim arasında alınmış ve sonuçlar Aralık ayının sonunda öğrencilerin erişimine açılmıştı.

21-30 Kasım tarihleri arasında alınacak üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanması için KYK burs sonuçlarının duyurulması bekleniyor. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan adaylar VGM burslarından faydalanamıyor. Burs sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılıyor.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyini kapsayan ortaöğrenim VGM burs başvuruları 7 - 20 Kasım tarihleri arasında alındı.

Hangi otomobilne kadar olacak?

Hangi otomobil
ne kadar olacak?

​Matrah düzenlemesi yürürlüğe giriyor.
Herkes hazine aramak için giriyordu

Herkes hazine aramak için giriyordu

Mağaradaki büyük tehlike ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize rahatsızlık verenlere bedelini ödetiriz

Bakan Soylu acı haberi duyurdu: Üç kişi hayatını kaybetti.

Kazadan önce akaryakıt istasyonunda mola sırasında kaydedildi.

Futbol şöleninde ikinci gün

Futbol şöleninde ikinci gün

Dünya Kupası'nda bugün 3 maç oynanacak.

Gencebay'dan kendisini eleştirenlere net cevap.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.