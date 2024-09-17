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VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman yapılacak 2024- 25?

Okulların açılması ile çeşitli burs veren kurumların burs başvuru tarihleri merak kazandı. Bunlardan biri de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen ortaöğretim bursu. 2024-2025 yılı eğitim- öğretim dönemi VGM ortaöğretim bursu başvurusu ne zaman, ne kadar ödenecek? VGM ortaöğretim burs tarihleri ve burs miktarının detayları haberimizde.

12:40 - 17/09/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
VGM
VGM

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), her yıl olduğu gibi 2024-2025 eğitim öğretim yılı için burs başvurularını açmaya hazırlanıyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik sunulan bu burs imkânları, maddi destek arayan öğrenciler için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman yapılacak 2024- 25?

VGM ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim yılı için henüz burs başvuru takvimi paylaşılmadı.

Geçtiğimiz dönem ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 31 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Yükseköğrenim burs başvuruları da 20 - 31 Ekim tarihleri aralığında gerçekleşmişti.

VGM ORTAÖĞRETİM BURS ÜCRETLERİ 2024-2025

2024-2025 VGM Burs ücretleri henüz belli olmadı.

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmişti.

2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL’ye çıkarılmıştı.



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