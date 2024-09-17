Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), her yıl olduğu gibi 2024-2025 eğitim öğretim yılı için burs başvurularını açmaya hazırlanıyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik sunulan bu burs imkânları, maddi destek arayan öğrenciler için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman yapılacak 2024- 25?