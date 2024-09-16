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VGM burs başvuru takvimi açıklandı: VGM burs başvuruları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

"VGM burs başvuruları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) ortaöğrenim burs başvuru tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 gün boyunca devam edecek. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihleri açıklandı mı?

11:45 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
VGM burs başvuru takvimi açıklandı mı?
VGM burs başvuru takvimi açıklandı mı?

2024 – 2025 eğitim yılı için VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) eğitim yardımı/burs başvuru dönemi başladı. VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1- 15 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yapılan açıklamada yükseköğrenim burs başvuru tarihleri için YKS ve DGS ek tercih sürecinin sonrası işaret edildi.

VGM burs başvuruları sayfasından yaptığı açıklamada; "2024 – 2025 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz eğitim yardımı/burs başvuru dönemi başlamıştır. Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihlerimiz belirlenmiş olup yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2024 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde bu sayfada duyurulacaktır.

2024-2025 eğitim yılı eğitim yardımı/burs başvuruları aşağıda belirtilen tarihlerde alınacak olup burs başvuru, başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr internet sitemiz üzerinden yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

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