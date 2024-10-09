Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuru tarihleri kesinleşti. Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden yapılan duyuruya göre, VGM üniversite burs başvuruları ekim ayı içerisinde online olarak alınacak. Peki, VGM yükseköğretim burs başvurusu ne zaman başlayacak? Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır?
Üniversitelerin açılış tarihi yaklaşırken VGM burs başvuru tarihleri de mercek altına alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlıyor. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin yaklaşmasıyla başvuru takvimi merak ediliyor. Peki VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, aylık burs ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 – 2025 eğitim yılında Yükseköğretim öğrencileri için burs başvuruları 21 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
VGM 2024-2025 BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
VGM 2024-2025 burs ücretleri henüz açıklanmadı. Burs miktarları belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.
VGM DUYURDU
VGM burs başvuru duyurusunda, ""2024-2025 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleşmiştir." başlıklı duyuruda; "2024 – 2025 eğitim yılında Yükseköğretim öğrencileri için burs başvuruları 21 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.
İlköğretim ve ortaöğretim (ortaokul ve lise) öğrencileri için burs başvurularımız devam etmekte olup son başvuru tarihi 15 Ekim 2024’dür." denildi." ifadelerini kullandı.