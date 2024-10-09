Üniversitelerin açılış tarihi yaklaşırken VGM burs başvuru tarihleri de mercek altına alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlıyor. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin yaklaşmasıyla başvuru takvimi merak ediliyor. Peki VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, aylık burs ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...