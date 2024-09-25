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VGM burs başvuru ekranı 2024: VGM burs başvuruları başladı mı, ne kadar oldu? Ortaöğretim ve yükseköğretim...

VGM burs başvuru ekranı 2024: VGM burs başvuruları başladı mı, ne kadar oldu? Ortaöğretim ve yükseköğretim...

14:2825/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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VGM burs başvuru takvimi açıklandı mı?
VGM burs başvuru takvimi açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları, yeni eğitim yılıyla birlikte birçok öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs imkanlarından yararlanmak isteyen adaylar, VGM'nin 2024-2025 burs başvuru detaylarını öğrenmek istiyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2024 – 2025 eğitim yılında VGM, eğitim yardımı ve burs başvuru döneminin başladığını duyurdu.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM Ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilerin burs başvuruları ise henüz netleşmedi.

VGM BURS ÜCRETLERİ

2024-2025 VGM Burs ücretleri henüz belli olmadı.

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmişti.

2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL’ye çıkarılmıştı.

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