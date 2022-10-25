Whatsapp neden gitti, saldırımı var?

Popüler mesajlaşma uygulaması 'Whatsapp yaklaşık 40 dakikadır aksamalar ile çalışıyor. Mesajların gitmediği görülürken sorun hakkında sosyal medyada kullanıcılar sıklıkla 'WhatsApp çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor' aramasını gerçekleştiriyor. WhatsApp hem uygulama hem de mobil cihazlarda şuan mesaj gönderimi gerçekleştiremiyor. Yaşanan sorunun ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı DR. Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından konu hakkında açıklamada bulundu.
Whatsapp ne zaman gelecek?
Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanmaya başladı. WhatsApp kullanıcıları mesaj gönderemiyor ya da gönderdikleri mesajlarına yanıt alamıyor. Sabah saat 10.20'de başlayan bu sorun hala devam ediyor.
Whatsapp neden açılmıyor, niye çöktü?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi. Haberleşme uygulaması WhatsApp'ın kullanıcıları bugün geniş çaplı kesintiler bildirirken Meta, uygulamayı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yeniden kullanıma açmaya çabaladığını açıkladı. Meta açıklamasında, "Bazı kişilerin şu an mesaj göndermekte zorlandığının farkındayız ve WhatsApp'ı herkes için yeniden kullanıma açmak için çabalıyoruz
Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. pic.twitter.com/sYC67WA0Rp
Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. pic.twitter.com/sYC67WA0Rp— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) October 25, 2022
WhatsApp Web giriş ve çıkış nasıl yapılır?