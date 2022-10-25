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Whatsapp neden gitti, saldırımı var?

Whatsapp’a neden girilmiyor? sorusu milyonlarca sosyal medya kullanıcısı tarafından merak ediliyor. Whatsapp mesajları göndermek isteyenler adeta uygulamaya girmek için adeta saç baş yoluyor. WhatsApp hem uygulama hem de mobil cihazlarda şuan mesaj gönderimi gerçekleştiremiyor. Whatsapp neden çalışmıyor sorusuna cevap arayanlara cevap Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. WhatsApp sorunu düzeldi mi? Peki Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp’a giriş ne zaman başlayacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp girişi niye yok, niye çöktü, sorun ne zaman giderilecek?
Whatsapp çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor?

Popüler mesajlaşma uygulaması 'Whatsapp yaklaşık 40 dakikadır aksamalar ile çalışıyor. Mesajların gitmediği görülürken sorun hakkında sosyal medyada kullanıcılar sıklıkla 'WhatsApp çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor' aramasını gerçekleştiriyor. WhatsApp hem uygulama hem de mobil cihazlarda şuan mesaj gönderimi gerçekleştiremiyor. Yaşanan sorunun ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı DR. Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından konu hakkında açıklamada bulundu.

WhatsApp neden açılmıyor, çöktü mü? WhatsApp ne zaman gelecek?
WhatsApp neden açılmıyor, çöktü mü? WhatsApp ne zaman gelecek?

Whatsapp ne zaman gelecek?

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanmaya başladı. WhatsApp kullanıcıları mesaj gönderemiyor ya da gönderdikleri mesajlarına yanıt alamıyor. Sabah saat 10.20'de başlayan bu sorun hala devam ediyor.

Whatsapp neden açılmıyor, niye çöktü?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi. Haberleşme uygulaması WhatsApp'ın kullanıcıları bugün geniş çaplı kesintiler bildirirken Meta, uygulamayı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yeniden kullanıma açmaya çabaladığını açıkladı. Meta açıklamasında, "Bazı kişilerin şu an mesaj göndermekte zorlandığının farkındayız ve WhatsApp'ı herkes için yeniden kullanıma açmak için çabalıyoruz

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