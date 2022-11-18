Özgün Yalova TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
ÖZGÜN HABERLER

Yalova TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Yalova TOKİ kura sonuçları için geri sayım başladı. TOKİ Ardahan ve Şırnak kura çekiminin (7 Kasım) başlamasının ardından Yalova kura çekim tarihleri de araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ Yalova kura çekimleri ne zaman yapılacak? TOKİ Yalova tarihleri belli oldu mu? Yalova TOKİ kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak, Yalova TOKİ sonuçları asil ve yedek isim listesi nerede yayınlanacak? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yalova TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Yalova TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
TOKİ kura sonuçları

TOKİ kura çekimleri başladı. İl il farklı tarihlerde kura çekimleri gerçekleştirilecek. Yalova için başvuru yapan adaylar, TOKİ Yalova kura çekim tarihlerini araştırmaya başladı. Peki TOKİ Yalova kura çekimleri ne zaman yapılacak? TOKİ Yalova kura tarihleri belli oldu mu?

YALOVA TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde yapıldı. İkinci etap kura çekilişleri ise 17-28 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yalova TOKİ kura sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

YALOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Yalova kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

YALOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

YALOVA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Yalova TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

YALOVA TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

YALOVA'DA KAÇ ADET TOKİ YAPILACAK?

Yalova'da toplamda 800 adet TOKİ konutu inşa edilecek.

YALOVA'DA HANGİ İLÇELERDE TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Yalova'da 2 farklı ilçede TOKİ konutları inşa edilecek. İşte Yalova TOKİ konutlarının yapılacağı ilçeler ve konut sayıları:

YALOVA TOKİ TAKSİT SAYISI VE ÖDEMELERİ NE KADAR?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

TOKİ İKİNCİ ETAP İL İL KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

17 Kasım itibariyle Kilis ve Muş’tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım’a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde:

  • 17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut
  • 18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut - Gaziantep 10 bin 24
  • 19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut
  • 21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut
  • 22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut
  • 23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut - Gaziantep devam edecek
  • 24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650
  • 26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791
  • 28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı.

Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti.

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor.

TOKİ ikinci etap kura çekiliş tarihleri ve konut sayıları belli oldu! 17-28 Kasım TOKİ kura çekilişi yapılacak iller
ÖZGÜN
TOKİ ikinci etap kura çekiliş tarihleri ve konut sayıları belli oldu! 17-28 Kasım TOKİ kura çekilişi yapılacak iller

Benzine bir indirim daha

Benzine bir indirim daha

​Yarından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
Artık fazla mesaiücreti ödenmeyecek

Artık fazla mesai
ücreti ödenmeyecek

​Yargıtay'dan binlerce kişiyi ilgilendiren karar.
Erdoğan ile Putin görüştü

Erdoğan ile Putin görüştü

​Cumhurbaşkanı, tahıl anlaşmasındaki tutumu için Putin'e teşekkür etti.

​Dendias'ın çıkardığı krizin faturasını yine Ankara'ya kestiler.

​Bakan Soylu: Mersin'deki de İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu.

Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak.

​Bakan Yanık: 336 bin haneye toplam 271 milyon lira destek verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.