Yalova TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ kura çekimleri başladı. İl il farklı tarihlerde kura çekimleri gerçekleştirilecek. Yalova için başvuru yapan adaylar, TOKİ Yalova kura çekim tarihlerini araştırmaya başladı. Peki TOKİ Yalova kura çekimleri ne zaman yapılacak? TOKİ Yalova kura tarihleri belli oldu mu?

YALOVA TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde yapıldı. İkinci etap kura çekilişleri ise 17-28 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yalova TOKİ kura sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

YALOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Yalova kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

REKLAM

YALOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

YALOVA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Yalova TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

YALOVA TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

YALOVA'DA KAÇ ADET TOKİ YAPILACAK?

Yalova'da toplamda 800 adet TOKİ konutu inşa edilecek.

YALOVA'DA HANGİ İLÇELERDE TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Yalova'da 2 farklı ilçede TOKİ konutları inşa edilecek. İşte Yalova TOKİ konutlarının yapılacağı ilçeler ve konut sayıları:

YALOVA TOKİ TAKSİT SAYISI VE ÖDEMELERİ NE KADAR?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

REKLAM

TOKİ İKİNCİ ETAP İL İL KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

17 Kasım itibariyle Kilis ve Muş’tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım’a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde:

17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut

18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut - Gaziantep 10 bin 24

19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut - Gaziantep devam edecek

24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı.

Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti.

REKLAM

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor.