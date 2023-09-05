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Yanlışlıkla hesabına gönderilen 500 bin lirayı sahibine iade etti

Karabük’te hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan Şanlı, hesabına yanlışlıkla gönderilen 500 bin lirayı sahibine iade etti. Şanlı, "Tek bir numara değişikliğinden dolayı benim hesaba gelmiş, Vatandaşlık görevimizi yaptık" dedi.

12:50 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Güvenlik Görevlisi

Güvenlik Görevlisi

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan Şanlı’nın (41) hesabına cumartesi gecesi 500 bin lira para geldi. Sabah saatlerinde Şanlı’yı arayan bir kişi, yanlışlıkla yolladığı parayı geri göndermesini istedi. Banka ile irtibata geçen güvenlik görevlisi, şahsın doğru söylediğini teyit edince parayı sahibine iade etti.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK" DEDİ

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Orhan Şanlı, “Sabah 05.30 gibi arkadaş beni arayarak yanlışlıkla para gönderdiğini söyledi. Kendisine hafta sonu olduğu için işlem yapamayacağım gerekçesiyle parayı gönderemeyeceğimi söyledim herhangi bir sıkıntı olmasın diye” ifadelerini kullandı.

Şanlı, “Şu ana kadar haram yemedik, inşallah bundan sonra da yemek nasip olmaz. İnsanlık, vatandaşlık görevimizi yaptık” dedi.

"TEK BİR NUMARA DEĞİŞİKLİĞİNDEN BANA GELMİŞ"

Parayı geri göndereceğini söylediğinde şahsın çok sevindiğini anlatan Şanlı, “Araç alacakmış sanırım. Başkasının hesabına gönderiyorum diye benim hesabıma göndermiş. Tek bir numara değişikliğinden dolayı benim hesaba gelmiş” diye konuştu.



#karabük
#güvenlik görevlisi
#Orhan Sanli
42 dakika önce
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Yanlışlıkla hesabına gönderilen 500 bin lirayı sahibine iade etti