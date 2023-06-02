Yaz tatili
Havaların ısınması ve Haziran ayının gelmesiyle birlikte yaz tatili ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrasında takvimde bir değişiklik olmadığı ifade etti. Dönem başında açıklanan takvim uygulanmaya devam edecek.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2023?
Okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanacak. Karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline girecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Okulların 16 Haziran'da eğitim öğretime kapatılacağını aktaran Özer, Türkiye genelinde ve deprem bölgesinde yaz okulu projelerinin olduğunu, deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde 1 aylık telafi eğitimi yapacaklarını dile getirdi.
TELAFİ EĞİTİMİ YAPILACAK
Hem deprem bölgesindeki aileler hem de başka illere nakillerini aldıran aileler olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ve veliye ulaştıklarını bildiren Özer, “1 aylık telafi eğitiminde öğrenme kayıplarıyla ilgili her şeyi hazırladık. 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığı zaman da eğitim öğretim devam ederken 1 aylık telafi programı daha yapacağız. Toplam 2 aylık telafi programı yapacağız bu bölgedeki öğrencilerimiz için” ifadelerini kullandı.