Havaların ısınması ve Haziran ayının gelmesiyle birlikte yaz tatili ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrasında takvimde bir değişiklik olmadığı ifade etti. Dönem başında açıklanan takvim uygulanmaya devam edecek.

Hem deprem bölgesindeki aileler hem de başka illere nakillerini aldıran aileler olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ve veliye ulaştıklarını bildiren Özer, “1 aylık telafi eğitiminde öğrenme kayıplarıyla ilgili her şeyi hazırladık. 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığı zaman da eğitim öğretim devam ederken 1 aylık telafi programı daha yapacağız. Toplam 2 aylık telafi programı yapacağız bu bölgedeki öğrencilerimiz için” ifadelerini kullandı.