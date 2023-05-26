E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet veriyor ancak yoğunluk nedeniyle bazı zamanlar girilememesi e-Okul kapatıldığı şeklinde yorumlanıyor.

E-OKUL VBS EKRANI KAPANDI MI?

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.

E-OKUL VBS GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS giriş için, https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte sorgulama yapılabiliyor.

KARNE GÜNÜ VE YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda ikinci ara tatil 17-23 Nisan tarihleri arasında yapıldı ve öğrenciler 24 Nisan'da tekrar ders başı yaptı. Yaz tatili 16 Haziran'da verilecek olan karneler ile resmen başlamış olacak.

KARNELER NE ZAMAN BASILIR?

Karneler ne zaman basılır sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır. Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.







