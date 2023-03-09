Yaz tatili
Milyonlarca öğrenci ocak ayında yarıyıl tatilini yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana gelmesiyle birlikte okullardaki yarıyıl tatili 2 hafta daha uzatılmış oldu. 20 Şubat 2023 Pazartesi günü 10 il hariç diğer bütün illerdeki okullarda ders zili yeniden çaldı. Peki, yaz tatili ne zaman?
YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2023?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan takvime göre, 16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak. 16 Haziran 2023 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü sona erecek.
Ancak 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından okulların açılış tarihlerinin ileri atılması sebebiyle okulların kapanacağı tarih de değişiklik gösterebilir.
ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin dönem aralarında yoğun ders temposundan uzaklaşması ve dinlenebilmesi için ara tatil uyguluyor.
Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım tarihlerinde uygulandı. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Diyanet’in açıkladığı takvime göre Ramazan Bayramı’nın 1. günü 21 Nisan cuma gününe denk geliyor. Ara tatil ve Ramazan Bayramı birleşecek. Okullar 24 Nisan Pazartesi günü açılacak.