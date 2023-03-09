Deprem bölgesindeki illerin dışındaki 71 şehirde okullar 20 Şubat itibarıyla yeniden açıldı. Diğer 10 ilde ise kademeli olarak okullarda eğitim yeniden açılıyor. MEB tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim-öğretim takvimine göre okullarda 2. dönem ara tatilin tarihi belli oldu. Peki Nisan 2023 ara tatili ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili iptal edilecek mi?