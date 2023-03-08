Nisan ara tatili
Ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle 15 günlük tatil uzatıldı. Bunun ardından gözler nisan ayında yapılacak olan ara tatil tarihlerine çevrildi. Ara tatil ne zaman, hangi gün? Nisan ara tatili iptal oldu mu?
NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Okullarda ara tatil 17-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu kez tatil Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek.
Öğrenciler 14 Nisan cuma günü tatil öncesi son derslerine girecekler. Hafta sonları ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılacak.
NİSAN TATİLİ İPTAL EDİLİR Mİ YA DA ERTELENİR Mİ?
2. ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün olacak. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından nisan tatilinin ertelenmesiyle ilgili henüz resmî bir açıklama gelmedi.
2022- 2023 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ
1. DÖNEM: 12 Eylül 2022- 20 Ocak 2023
1. ARA TATİL: 14/18 Kasım 2022
YARIYIL TATİLİ: 23 Ocak- 3 Şubat 2023
2. DÖNEM: 6 Şubat/ 16 Haziran 2023
2. ARA TATİL: 17/20 Nisan 2023