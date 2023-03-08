|
Reklam
Reklam
Özgün

Nisan ara tatili iptal olacak mı?

Deprem bölgesindeki illerin dışındaki 71 şehirde okullar 20 Şubat itibarıyla yeniden açıldı. Diğer 10 ilde ise kademeli olarak okullarda eğitim yeniden açılıyor. MEB tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim-öğretim takvimine göre okullarda 2. dönem ara tatilin tarihi belli oldu. Peki Nisan 2023 ara tatili ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili iptal edilecek mi?

09:08 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Nisan ara tatili

Nisan ara tatili

Ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle 15 günlük tatil uzatıldı. Bunun ardından gözler nisan ayında yapılacak olan ara tatil tarihlerine çevrildi. Ara tatil ne zaman, hangi gün? Nisan ara tatili iptal oldu mu?

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda ara tatil 17-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu kez tatil Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek.

Öğrenciler 14 Nisan cuma günü tatil öncesi son derslerine girecekler. Hafta sonları ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılacak.

NİSAN TATİLİ İPTAL EDİLİR Mİ YA DA ERTELENİR Mİ?

2. ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün olacak. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından nisan tatilinin ertelenmesiyle ilgili henüz resmî bir açıklama gelmedi.

2022- 2023 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

1. DÖNEM: 12 Eylül 2022- 20 Ocak 2023

1. ARA TATİL: 14/18 Kasım 2022

YARIYIL TATİLİ: 23 Ocak- 3 Şubat 2023

2. DÖNEM: 6 Şubat/ 16 Haziran 2023

2. ARA TATİL: 17/20 Nisan 2023


#nisan ara tatili
#ara tatil
#okul
#meb
1 saat önce
default-profile-img
Nisan ara tatili iptal olacak mı?
Marmara lodosa teslim oldu
Külliye'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
Altın fiyatlarında sert düşüş: Resmen çakıldı
Kılıçdaroğlu'na Avrupa Sosyalistler Partisi'nden destek mesajı
Meral Akşener: Kılıçdaroğlu seçilirse istifa edecekti ama ikna edildim ben
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.