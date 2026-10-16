Sırtlara yük, ayaklara pranga

İKİ

: “Kumar” ve “bahis” bahsi açılıyor. Memlekette maç arasında, devre arasında, hatta uzatma dakikalarında dahi telefonlardan anlık kumar oynanmıyor mu? Ocaklar sönmüyor mu? Ortada çok sarsıcı raporlar var.

Bağımlılığı eğlence diye pazarlayan reklamların tamamen yasaklanması isteniyor.

Bu talebe “iktidar karşıtlığı” diyen biri, bahis borcu yüzünden dağılan aileleri, kıyılan canları hiç mi duymadı?