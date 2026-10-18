Anasayfa
Yazarlar
Yusuf Dinç
Paradan imzaları mı kaldırmalı, ortadan cenazeyi mi?

Paradan imzaları mı kaldırmalı, ortadan cenazeyi mi?

Yusuf Dinç
Yusuf DinçYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 18/10/2026, Pazar • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Paradan imzaları mı kaldırmalı, ortadan cenazeyi mi?

Paranın üzerinde para basma yetkisini kullanan otoritenin temsilcilerinin imzası bulunur. Bugün kullandığımız para biçiminin ilk günlerinden kalma bir alışkanlıktır.

Dünyadaki bu uygulama bizde de bugün sürdürülüyor.

Sürdürülüyor amma…

Kahır mı, itibar mı, karıştı gitti.

El alem araba uçuruyor…

Evet, el alem araba uçuruyor. Amma bizde paranın nasıl uçurulduğunu bilseler bırakırlar bu işleri. Kapasitemiz yetmez bu adamlar varken deyip…

Fraud tarihine geçecek yepyeni yöntemler buldular. Belki de bizim iyi tahsil görmüş çocuklar da memlekette bu yetenekte adamlar varken bize ihtiyaç yok deyip göçtü.

Futbolda hakemlerimizi bile artık İngilizler atıyor. Maçlara hakem ataması egemenlik meselesi değil mi? Para basmayı da İngilizlere bırakacak değilsek bu cenazeyi kaldırmalıyız.

Fon kriziyle kaybettiğimiz para bir yana imzamızın hükmünü de kaybediyoruz.

İstanbul Jeoekonomi Enstitüsünde FonTRust’ı geliştirirken dört boyutlu bir kriz yaşıyoruz demiştik. Krizin likidite, değerleme, yönetişim ve kamusal güven boyutlarını tespit etmiştik. Amacımız krizi aşmak ve yeni boyutlar eklenmesini önlemekti.

Ama süreç ne kadar yanlış yönetilebilirse o kadar yanlış yönetiliyor. Ana pazardan ve hatta kottan çıkması gereken şirketler, ana pazarda veya kotta tutulmaya devam ediliyor. TMSF’ye devrolması gereken finansal kurumlar için hala devralacak yatırımcı aranıyor. Çete dosyası oluşturulması gerekirken hala olaya münferit yaklaşılıyor.

Ee, böyle fırsatlar verilince de MSCI çıkıp krize yeni bir boyut ekledi; jeofinansal kriz. İçerideki kriz dışarıda fiyatlanmaya başladı. İşlem konusu itibarımız ve fiyatın yönü aşağı… Bir sonraki basamakta ülke risk primi ve finansman maliyeti var.

Türkiye’nin jeoekonomik (ekonomik güç ve güvenlik) kapasitesinde çok hızlı bir aşınma yaşanıyor ve alan kaybediliyor.

Emin olun, kayıplar derinleşirken ve daha da derinleşmesi ihtimali büyürken o meşhur listede kimin olduğu falan halkın zerre umurunda değil.

Meselenin derinliğini doğru anlamazsak dost ülkeler bile bizden uzaklaşır.

“Fon sayısının sadece %4,6’sı” verisi doğru olsa da Erdoğanolojik bir ifade biçimi değil. Doğru verinin en küçüğüne başvurmak başkalarınca çok yapılsa da Cumhurbaşkanının tarzı değil. Herkes bunu bildiğinden; Cumhurbaşkanın krizin derinliğine ve derinleştiğine tam vakıf olup olmadığı şüphesi doğuyor. Bir iletişim tepmesi gibi…

Bir reform lazım finansta. Zihniyetten başlayıp finansı, Türkiye’nin hizmetine koşacak bir reform. Paranın aktığı yanlış yönü değiştirecek bir reform. Havzalar ve dereler doldurulup öyle yanlış yere akıtılıyor ki kaynaklar, taşkın olduğunda alt-orta gelir sel altında kalıyor.

Bakınız, kamu sermayeli katılım bankalarının birleştirilmesi projesi mesela…

Proje bu mu olmalı, yoksa geçtiğimiz hafta başında Sn Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Ankara’da açılışı yapılan, Desu Medikal örneğindeki gibi ortaklık esaslı katılım finans projeleri mi? Geçiniz diğer 55 ülkeyi Çin’e bile ihracat yapacak bir ileri biyoteknoloji yatırımı… Evet, katılım finans bizim pozitif gündemimiz.

Birleştirme projesinin yanlışlığını ve yapılması gerekenin ortaklık finansmanları olduğunu, Türkiye için en doğru bulduğumdan dolayı savundum. Savunduğumda kimlerin hedefi haline geldiğimi de biliyorum.

Bu birleştirme projesi artık zayıfladı. Niyetim yeniden hatırlatmak değil. Fakat bu projenin kazanının altına eldeki tüm odunlar atılıp kaynatılırkenki günlerde, kimlerin genel müdür olabileceğine ilişkin speküle edilen isimlere şimdi bakıyorum da… Dört kişinin adı geçmişti. Dördünün de fon işinde öyle ya da böyle isminin şaibeye karışmasına şaşırmıyorum.

Yönümüz hala yukarıyken cenazeyi kaldırıp işimize bakalım. Geri dönüp hayıflanacak vaktimiz yok. Dünya değişiyor. Paradaki imza duruyor ama güven siliniyor. İmzaları banknottan kaldırmayalım; tasarruf sahibine verilen itibar taahhüdünün sorumluları bilinsin.

Ve piyasayı değil, çürükleri ve çürümeyi tasfiye edelim.

Başlıklar :ekonomiparayusuf dinç
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026