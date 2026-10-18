Gazze direnişi, modern zihnin ve dünyanın kurucusu Kant’ın buyruğu’na nasıl diz çöktürdü?

Batılıların dünyaya hâkim olmaya, hükmetmeye, çeki düzen vermeye, sömürmeye başladıkları modern saldırıdan Müslümanlar da doğrudan etkilendi.

Batı saldırısından sonra hiçbir medeniyet kendi olarak ve kendi kalarak varlığını sürdüremedi.

Çin, Hint ve Japonya bile teslim bayrağı çekti, binlerce yıllık medeniyet birikimlerini ellerinin tersleriyle iterek kapitalizmin iflah olmaz kölelerine dönüştüler.

Aslında bu onların intiharı anlamına geliyordu.

Bunu henüz göremediler bile. Öylesine ayartıcı bir cenderenin içine sürüklendiler ki, intihar bile acayip haz veriyor! Postmodern dünyanın acıklı, zavallı, karikatür çocukları olup çıktılar!

BATI SALDIRISI VE MEDENİYETİMİZİN ÜÇ AŞAMALI KRİZİ

Batı uygarlığının çok yönlü saldırısına Müslümanlar epistemolojik olarak değil ama ontolojik olarak muhteşem bir cevap verdiler direndikleri her bir coğrafyada sömürgecilik tarihi boyunca.

Bu direniş biçimi Gazze’de zirveye ulaştı, sembolleşti.

Bugün burada bütün ezberlerimizi bozacak farklı bir çağ ve tarih okuması yapacağım.

Gazze’nin Allah Teala’nın tarihe müdahalesinin nasıl çarpıcı bir örneği olduğunu göstermeye çalışacağım.

Batı uygarlığının çok yönlü meydan okuması büyük bir emperyalist-sömürgeci saldırıya, kıyıma ve yıkıma dönüştü.

Bu saldırıdan ve yıkımdan İslâm medeniyeti de ekilendi doğal olarak. İslâm medeniyeti tarihteki ikinci büyük krizini yaşamaya başladı: Epistemolojik kırılma, ontolojik kopuş. Ya da bizim kavramlarımızla ifade etmem gerekirse 3 Z: Müslüman Zihni, Zemini ve Zamanının çöküşü!

Bu kriz bizim Müslümanca düşünme melekelerimizin ve varoluş biçimlerimizin kaynağı Müslüman Zihni’ni, Müslümanca yaşama Zemini’ni ve Müslüman Zamanı’nı yitirmemizle sonuçlandı.

Dünyaya Müslümanca bakma (Zihin), dünyada Müslümanca yaşama (Zemin) ve dünyaya İslâm’la şekil verme ve ruh üfleme (Zaman) imkânlarımızı kaybettik.

Bu, İslâm medeniyetinin çökmesi anlamına geliyordu: İslâm medeniyetinin hem dünyaya çeki düzen vermeye başlayan emperyalist-sömürgeci saldırıya karşı direnme mücadelesinde hem de Batı’dan gelen çok yönlü saldırıyı aşma iradesi ve entelektüel kapasitesi geliştirebilmesi sürecinde başarılı olamadık. Sadece biz değil, bizim dışımızdaki bütün dinler ve medeniyetler de, Batı uygarlığının entelektüel meydan okumasına, çok yönlü tecavüzcü, talancı, yağmacı, imhacı, katliamcı, soykırımcı emperyalist-sömürgeci saldırısına direnemedi; direnilemeyen bu çok yönlü yıkım saldırısına meydan okuma geliştirilmesini beklemek kabul olmayacak duaya âmşn demek gibi bir şeydi.

BATI, İNSANLIĞIN BAŞINA GELMİŞ EN BÜYÜK FELÂKETTİR!

Bu son tespitin altını kalın harflerle çizerek tekrarlıyorum: İnsanlık tarihinde, hiçbir dönemde, tek bir uygarlığın / gücün kendisi dışındaki bütün diğer medeniyetleri, kültürleri, dinleri, düşünce geleneklerini ve biçimlerini yok etmesi, kökünü kurutması, direnme ve varolma imkânlarını büsbütün imha etmesi diye bir hâdise vukû bulmamıştır.

Garaudy’nin vukûfiyetle dikkat çektiği gibi, Batı, insanlığın başına gelmiş en büyük belâ, en büyük felâkettir.

Diğer medeniyetleri sadece ontolojik-politik olarak yıkmakla, kökünü kurutmakla, yağmalamakla kalmamış, epistemolojik olarak da bütün dünyayı kendine benzetmiş, mankurtlaştırmıştır.

Tarihte insanlığın başına gelmiş en büyük kıyım ve yıkım makinasının adı, kendisi dışındakilere hayat hakkı tanımayan, başka kültürlerle barış içinde, ötekileştirmeden nasıl bir arada yaşanılması gerektiğini bilemeyen seküler-kapitalist-pagan Batı uygarlığıdır. Bu ürpertici kıyım ve yıkım makinasının en zıvanadan çıkmış misalini bugün Gazze’deki İsrail soykırımında yaşıyoruz.

SOYKIRIMCI NETANYAHU’NUN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMEK İÇİN SIRAYA GİRMEK!

Gazze öylesine tarihî bir milat oldu ki, Gazze soykırımına hiçbir Batı ülkesi müdahale etmediği gibi, bütün Batılı ve doğulu güçler ve ülkeler ya sessiz kaldılar ya da büyük bir kısmı gidip soykırımcı Netanyahu’nun önünde diz çöktüler.

Bu noktada tarihe kayıt düşeyim diye bunların birkaçını buraya kaydediyorum: Daha soykırımın ilk haftalarında ve aylarında bizzat İsrail’e, Netanyahu’nun ayağına gidip önünde diz çöken devlet başkanları ve başbakanları arasında baştan beri her tür desteği veren ve Yahudilerin köpeği olduğunu herkesin gördüğü ABD Başkanı Biden, ardından Hindistan başbakanı Modi, İngiltere başbakanı Hint kökenli Sunak isimli bunak, Yahudi lobisinin desteğiyle yeni seçilen Almanya şansölyesi Merz, İtalyan başbakanı Meloni… vesaire.

Bu kadarı kâfi.

Soykırımcıları desteklemekten çekinmeyen, soykırımcılardan o kadar korkan, insanlığın yüzkarası adamlar ve kadınlar olarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecekler.

GAZZE, BATI’YI DA KURTARACAK!

Burada ilginç bir paradoksa, çarpıcı bir noktaya dikkat çekeceğim: Batılı elitler, soykırıma hem ses çıkarmazken hem de zaman zaman destek verirken, Batılı halklar belki de tarihte ilk defa kendi elitlerine ve soykırımı destekleyen liderlerine ve değerlerine isyan ettiler. Batı uygarlığı anlamını, meşruiyetini, değer ve anlam üretme kabiliyetini Gazze soykırımı ile birlikte kaybettiğini bütün dünyaya ilan etmiş oldu kendi eliyle.

Öncelikle Batı’nın kurtarılmaya ihtiyacı var, bu anlaşıldı.

Müslümanlar Batılıların emperyalizm ve sömürgecilik meydan okumasına entelektüel olarak olmasa da ontolojik olarak Gazze’de, Gazze direnişi ile cevap üretmeyi başardılar: Müslümanlar, en zor zamanlarında bile, insanlığın çiğnenen onurunu, haysiyetini sadece Müslümanların kurtarabileceğini dünya âleme ispat ettiler.

GAZZE, KANT’I NASIL ISKARTAYA ÇIKARDI?

Bu okuma biçimi bildik, Kantçı epistemolojik savsaklayıcı, sığ okuma biçiminden farklı bir tarih okuması, hayat ve hakikat inşası çabasının eseri olan ontolojik bir okumadır.

Kant, dinden bağımsız seküler ahlak yasasıyla herkesi ruhsuzlaştırdı, hayatı ruhsuz iktidar savaşı biçimlerine indirgedi; sadece indirgemekle kalmadı, hapsetti.

Ruhsuzluğun anıtını dikti bir idealist olarak!

Çelişkiye bakar mısınız!

Hayatı kupkuru, ruhsuz epistemolojiye, kuruç mekanşk akılcılığa indirgemenin getirdiği çıkmaz sokak burası olacak’tı, elbette.

Aşkın olandan, yüce’den, yüceltme’den bahsetmekten kendinizi alıkoyamayacaksınız ama geliştirdiğiniz ruhsuz epistemik kavramsal çerçevelerle asla aşkın olan’a da, yüce’ye de, yüceltme eylemi’ne ulaşamayacaksınız. Bütün bu kavramlar karikatürize edilecek ve hayattan sürgün edilecek.

Gazze’nin estirdiği özgürleştirici havanın, dünyaya üflediği diriltici ruhun; modern dünyanın temellerini atan Kant’ı nasıl dize getirdiğinin, Kant’ın o güzelim teorilerini bir anda nasıl ıskartaya çıkardığının ve modern dünyanın nasıl da çürük temeller üzerinden zoraki olarak inşa edildiğinin resmedildiği, sonuçları, meyveleri zamanla daha berrak ve çarpıcı bir şekilde alınacak uzun soluklu bir direniş, diriliş ve varoluş yolculuğunun adı ve adresi olduğunu görüyoruz.