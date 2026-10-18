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Hayreddin Karaman
İki soruya cevap

İki soruya cevap

Hayreddin Karaman
Hayreddin KaramanYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 18/10/2026, Pazar • Yeni Şafak Haber Merkezi
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İki soruya cevap

Müslümanların önemli meselelerini dert edinen bir arkadaşımdan iki soru gelmişti, soruları ve cevabımı paylaşıyorum.

BİRİNCİ SORU

1-a) Müslüman aileler olarak kız çocuklarımıza, örtünme ve örf adetlerimize uygun giyinme eğitimini sağlıklı ve dinimizin emirlerine uygun olarak verebilme noktasında tavsiyeleriniz nelerdir? 

1-b) Malumunuz olduğu üzere tüm medya ve internette yoğun olarak dinimizin emrine aykırı giyinmeyi teşvik eden yayınlar ve propagandalar mevcuttur. Ayrıca anneler bir giyim mağazasına gittiklerinde sadece modanın dayattığı (örneğin göbeği açık giyinmeye mecbur bırakan) elbiseler satıldığından şikâyet etmektedirler. Bu  engellerin aşılması noktasında tavsiyeleriniz nelerdir?  

Cevap: 1-a)

Bu cevabı yazmadan önce bir çocuk ve genç psikologu ile de istişare ettim: Çünkü bilim ve teknoloji dev adımlarla yürüyor; İslam, kesin naslara ve dinin maksadına aykırı olmamak şartıyla bilim ve teknolojinin verilerinden faydalanmaya karşı olmadığı gibi ümmetin muhtaç olduğu buluş, keşif ve güçte önde olmasını teşvik etmektedir. Din konusunda bilgi sahibi olanlar, uygulama alanı ile bilgiyi de uzmanlarından almalıdırlar.

Merhum Aliya’nın şu tavsiyesi bence de yerindedir:

“İslam dünyası Batı’dan, çalışma ve organizasyon anlayışını, bilimsel çalışma metodu ve tekniğini almalıdır; fakat iç hayat, hayat felsefesi, ahlaki anlayış ve aile hayatı ile alakalı olanlar örnek teşkil etmemelidir. Bazı durumlarda Avrupalı hayat tarzı, nasıl yaşanmaması gerektiğinin örneğidir (H. Kansu, Aliya, s. 225).

Tesettüre alıştırma ve çıplaklığa karşı tavrımız konusuna gelince:

Psikologlar tesettürü, 13 yaşında birdenbire yasakçı bir yaklaşımla getirmeyi hatalı buluyorlar. “Küçük yaşta kız çocuğuna başörtüsü ne oyun gibi sunulmalı ne de kutsal bir nesne gibi algılatmalıdır” diyorlar. Küçüğün annesinin başörtüsüyle oynamasını, bayramda “anne gibi” örtünmek istemesini normal buluyor. “Çok yakışmış, deyip geçin” diyorlar.

7-12 yaşında, kıyafet seçiminde söz hakkı tanınması gerekiyor: “Tesettür eşittir çuval” algısını kırmak için kendi zevkine uygun, modern, renkli ama tesettüre uygun kıyafetler almasına izin vermek uygun oluyor.

Tesettür kızlar için sadece başı örtmek değildir, onlara bedenin mahremiyeti de anlatılmalıdır, erkek çocuk için de aynı şey geçerlidir; çünkü onların da mahrem alanları vardır.

Psikologlara göre annenin tesettürden mutlu olup olmadığı kız çocuğu tarafından saniye saniye okunurmuş. Sürekli “çok sıcak, çok zor” diyen bir annenin yanında çocuk tesettürü sevmezmiş. Aynı şekilde sosyal medyada takip edilen tek tip açık kadınlar varsa, çocuk kendini hep eksik hissedermiş. Bu sebeple takip listesini beraber düzenlemek, tesettürü güzel taşıyan, başarılı, okuyan kadınları görünür kılmak gerekiyormuş.

Ergenlik dönemine geldiğinde direkt emir, zorbalığa itiyormuş.

Yapılacak şey:

1. Zaman tanımak: Birçok uzman, ergenlikte birden kapanmaktansa adım adım geçişi öneriyor. Önce bol giyim, sonra başörtüsünü dışarıda takma gibi; bu arada kendi kararı olduğunu hissetmeli imiş.

2. Örtünmenin niçin gerekli olduğunu Kur'an'dan anlatmak: “Baban istiyor” değil, Ahzab 59 ve Nur 31’deki hikmeti, korunmak, tanınmak ve özgürleşmek üzerinden anlatmak; öyle anlatmak ki, beden teşhir nesnesi olmaktan çıksın!

3.  Arkadaş ortamı kurmak: Tek başına kapanan bir kız çocuğu okulda çok zorlanır. Aynı hassasiyette birkaç ailenin kızlarının beraber vakit geçirmesi, en büyük koruyucudur.

Cevap: 1-b)

(Belki de en güçlüsü sosyal medya olarak) eğitim çevresi, büyük çoğunluğu bakımından İslâmî değerlere karşı bütün etki araçlarını kullanıyor. Bunun yansımalarından biri de giyim mağazalarında tesettürlü giyim kuşam araçlarının az ve yetersiz olmasıdır.

Buna karşı yapılacak şey:

a) Tesettürlü Müslümanların ihtiyacını karşılayacak kadar arzın olmasına çalışmaktır.

b) Küçük yaşlarından itibaren çocuklarımıza özgüven aşılamak, kendi din, kültür ve medeniyetimizin değerini anlatmak ve özümsemelerini sağlamaktır.

Bir karşı mücadele tavrı olarak gittikçe daha çok soyunan tarafı mevcut sistemde engellemek mümkün değildir; ama zamanında gerekli eğitimi yaparak bulaşmayı önleyecek ölçüde direnç kazandırmak mümkündür.

İkinci soru gelecek yazıda.

Başlıklar :aktüeltoplumHayreddin Karaman
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