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Merkez Bankası duyurdu: Yeni 50 ve 5 TL piyasaya çıktı

Merkez Bankası duyurdu: Yeni 50 ve 5 TL piyasaya çıktı

14:1519/11/2024, Salı
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Yeni 50 TL tedavüle çıktı
Yeni 50 TL tedavüle çıktı

Merkez Bankası E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verildiğini açıkladı. TCMB’nin açıklamasında banknotlarda yapılan imza değişiklikleri açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve 5 TL banknotların bugünden itibaren piyasaya sürülerek tedavüle verildiğini açıkladı.

Yeni 50 TL ve 5 TL'de ne değişti?

Resmi Gazete'de yapılan açıklamaya göre halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı kaldı. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edileceği duyuruldu.

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#Merkez Bankası

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