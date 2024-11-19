Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve 5 TL banknotların bugünden itibaren piyasaya sürülerek tedavüle verildiğini açıkladı.

Yeni 50 TL ve 5 TL'de ne değişti?

Yeni 50 TL ve 5 TL'de ne değişti?

Resmi Gazete'de yapılan açıklamaya göre halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.