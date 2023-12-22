Yeni dul ve yetim aylığı için gözler toplu sözleşme zammına çevrilmişti. Toplu sözleşme zammının belli olması ile beraber 2024 dul ve yetim aylığı için de kritik oran netlik kazandı. Peki, yeni yılda dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?

YENİ YILDA DUL VE YETİM MAAŞI ARTACAK

Dul ve yetim aylığı, memur ve emekli maaşına göre zamlanmaktadır. Dul ve yetim maaşı, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Temmuz ayında emekli maaşına gelen zam sonrasında en düşük aylık 2 bin lirayı geçerken, yüzde 75 hisseye göre en yüksek dul ve yetim aylığı 23 bin 308 lira oldu. Peki, "Dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşına ne kadar zam yapılacak?" İşte dul ve yetim maaş zammına ilişkin tüm ayrıntılar...

2024 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Dul ve yetim aylığı, emekli maaş zammının ardından arttı. Yeni zamla birlikte yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2 bin lirayı geçerken, yüzde 75 hisseye göre en yüksek dul ve yetim aylığı 23 bin 308 lira oldu. Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.

Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, 2024 Ocak aynda dul ve yetim aylıklarının da bu oran üzerinden artması bekleniyor.

ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.







