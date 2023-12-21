Memur maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca öğretmen, polis, hemşire ve memur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca çalışan, memur ve emeklinin gözü yeni yılda geçerli olacak maaş zammını bekliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." diye konuştu. Peki memur ve emekli memur maaşı zam oranı yüzde kaç? İşte Merkez Bankası yeni 6 aylık enflasyon farkı tahmini ile 2024 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaş zammında son durum...