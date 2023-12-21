Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun Kasım ayı enflasyon rakamını açıklamasıyla gözler Aralık ayına döndü. Yeni enflasyon oranlarının açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...
ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
KASIM ENFLASYON RAKAMLARI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Kasımda en çok artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü.
TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 3,28 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,98'e yükseldi.
Yurt içi ÜFE kasımda yüzde 2,81, yıllık bazda yüzde 42,25 oldu.